Mahir Eller Projesi Şanlıurfa'da Tanıtıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) tarafından 12 ilde yürütülen Mahir Eller Projesi Şanlıurfa'da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) tarafından 12 ilde yürütülen Mahir Eller Projesi Şanlıurfa'da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.



Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasından (ŞUTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen toplantıda, proje hakkında bilgi verildi.



Kişilerin beceri haritasının çıkarılacağı ve mesleki yetkinliklerinin belirleneceği projeyle çeşitli iş dallarında 3 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.



ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, iki yıl sürecek proje kapsamında aralarında Şanlıurfa'nın bulunduğu 12 ilde 30 bin kişiye ulaşmanın hedeflendiğini aktardı.



Şanlıurfa'nın en fazla Suriyeliyi misafir eden kentlerin başında geldiğini belirten Kılıçoğlu, "Ülkemiz genelinde bulunan 3,6 milyon Suriyelinin 452 bini ilimizde yaşamaktadır. İlimiz bu rakamlarla en çok Suriyeliyi misafir eden Türkiye'nin ikinci büyük şehridir. TOBB öncülüğünde yürütülen Mahir Eller Projesi ile hem vatandaşlarımızın, hem de geçici koruma altındaki Suriyelilerin uluslararası standartlarla uyumlu mesleki yeterlilik belgesi alması mümkün olacak. Böylece ekonomik hayata daha rahat entegre olabilecekler." ifadelerini kullandı.



Proje Koordinatörü Hüseyin Demir de proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkındı bilgi verdi.



Demir, projeyle nitelikli iş gücünün artacağını belirterek, "İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli, işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip mesleki yeterlilik belgesi olan iş gücünü istihdam ederek rekabet gücünü arttırır. Doğru insan kaynağı planlamasıyla zaman ve para kaybı engellenmiş olur. Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına da katkıda bulunur." açıklamasında bulundu.

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