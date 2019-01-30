Son Dakika Haberleri: Mahir Eller" Projesi Tanıtıldı

Mahir Eller" Projesi Tanıtıldı

41 dakika önce

Mardin'de Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 15 milyon avro bütçeye sahip "Mahir Eller Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Mahir Eller
Mardin'de Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 15 milyon avro bütçeye sahip "Mahir Eller Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında 12 ilde yürütülecek 15 milyon avro bütçeli projenin detayları anlatıldı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman toplantıda yaptığı konuşmada, bölgede işsizlik oranının yüksekliğine dikkati çekti.

İŞKUR'un son dönemlerde uyguladığı projelerle sağladığı istihdama değinen Yaman, "Türkiye artık Avrupa standartlarında çalışmalar yapıyor. Gelişmiş ülkelerde her çalışan kişinin bir sertifikası var. Artık bütün kurum ve kuruluşlarımız buna önem veriyor." dedi.

Mardin'de 95 bin Suriyelinin mahalle aralarında kardeşçe yaşadığını ifade eden Yaman, şöyle konuştu:

"Biz diğer illere nazaran biraz daha şanslıyız, gelen muhacirler hepsi mahalle içlerinde evlerde yaşıyorlar. 3 mülteci kampımız vardı onları kapattık. Çocukları okullarımızda okuyor. Asayiş açısından da Allah'a şükür hiçbir problem olmadan misafirimiz olarak yaşıyorlar."


Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı da projesinin 12 ildeki işveren ve çalışanı yeterlilik konusunda buluşturacağını belirterek, "Proje hem Türk hem de Suriyelilerin uluslararası standartlara uyumlu mesleki yeterlilik belgesi alması sureti ile ekonomik katılımlarını teşvik ediyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:08 Kaynak: AA

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