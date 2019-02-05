Mahir Eller" Projesi Tanıtıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi
Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen, Adana
Sanayi Odası'nın yürütücü odalar arasında yer aldığı "Mahir Eller Projesi" Adana'da tanıtıldı.
Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora
Kocaman, kentte bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projeyle Türk vatandaşlarının ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin mevcut mesleki becerilerinin belgelendirilmesinin amaçlandığını belirtti.
Projeyle 12 ilde 30 bin kişiye ulaşılarak beceri haritasının çıkarılacağını ifade eden Kocaman, çalışma kapsamında 3 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
Kocaman, Mahir Eller Projesi'nin ulaşacağı kişi ve sağlayacağı fayda açısından hedefleri oldukça büyük bir çalışma olduğunu anlattı.
Adana Sanayi Odası Yerel Oda Koordinatörü Gülhan Özdemir de iki yıl sürecek projenin Adana, Bursa
, Gaziantep
, Hatay
, İstanbul
, İzmir
, Kayseri
, Kilis
, Konya
, Mardin
, Mersin
ve Şanlıurfa
'da uygulamaya geçirileceğini söyledi.
Projeyle 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerisinin belirleneceğini dile getiren Özdemir, 15 bin kişinin mesleki yetkinliğinin belgelendirileceğini ve 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını vurguladı. Çukurova Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Yalçın da "Ekonomik Panorama" adlı sunumunda Adana'nın ekonomik durumuyla ilgili bilgi aktardı.