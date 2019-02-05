Son Dakika Haberleri: Mahir Eller" Projesi Tanıtıldı

Mahir Eller" Projesi Tanıtıldı

40 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Adana Sanayi Odası'nın yürütücü odalar arasında yer aldığı "Mahir Eller Projesi" Adana'da tanıtıldı.

Mahir Eller
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Adana Sanayi Odası'nın yürütücü odalar arasında yer aldığı "Mahir Eller Projesi" Adana'da tanıtıldı.

Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora Kocaman, kentte bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projeyle Türk vatandaşlarının ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin mevcut mesleki becerilerinin belgelendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Projeyle 12 ilde 30 bin kişiye ulaşılarak beceri haritasının çıkarılacağını ifade eden Kocaman, çalışma kapsamında 3 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kocaman, Mahir Eller Projesi'nin ulaşacağı kişi ve sağlayacağı fayda açısından hedefleri oldukça büyük bir çalışma olduğunu anlattı.

Adana Sanayi Odası Yerel Oda Koordinatörü Gülhan Özdemir de iki yıl sürecek projenin Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da uygulamaya geçirileceğini söyledi.

Projeyle 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerisinin belirleneceğini dile getiren Özdemir, 15 bin kişinin mesleki yetkinliğinin belgelendirileceğini ve 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını vurguladı.

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Yalçın da "Ekonomik Panorama" adlı sunumunda Adana'nın ekonomik durumuyla ilgili bilgi aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:49 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Adana, Güncel
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