"Mahir Eller" projesinde mali destek artırıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde yürütülen "Mahir Eller" projesi kapsamında mali destek tutarı, mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan 3 bin kişi için net 290 avroya yükseltildi.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomiye olan etkilerini azaltma amacıyla "Mahir Eller" projesinin uygulandığı Adana, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da istihdamı artırmak için işverene verilecek mali desteklerin kapsamı genişletildi.

AB Komisyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda yapılan yeni düzenleme ile işverene çalışanlarını ücretsiz belgelendirme fırsatı sunulurken, yeni işe alımlarda proje kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi almış kişilerin tercih edilmesi durumunda verilecek teşviklerin miktarı artırıldı.

Projede bugüne kadar Türkiye'de bulunan geçici koruma altındaki Suriyeliler (GKAS) ile Türk vatandaşlarının mesleki yeterliliklerinin tespit edilmesi ve belgelendirilmesi ile işverenlerin kayıtlı istihdamın önemine ilişkin farkındalıklarının artırılmasında başarılı sonuçlar alındı.

Yeni düzenlemeyle işverene verilen mali destek tutarı, proje kapsamında mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan 3 bin kişi için net 290 avroya yükseltildi. Bu kapsamda işverene aylık brüt asgari ücret ödemesinin desteklenmesi amacıyla 155 avronun karşılığı Türk lirası, aylık sigorta primleri ödemesinin desteklenmesi amacıyla da 135 avronun karşılığı Türk lirası teşvik ödemesi gerçekleştirilecek.

Sadece yeni istihdam edilecekleri değil, mevcut çalışanları da kapsayan uygulamayla hem işverenin yeni istihdam için teşvik edilmesi hem de mevcut giderleri azaltılması sağlanacak.

290 avroluk teşvikin yanı sıra geçici koruma altındaki Suriyelilerin istihdam edilmesinden doğacak çalışma izni masrafı da proje bütçesinden karşılanacak. Yeni istihdam edilecek kişilerin, belgelendirildikleri alan dışında bir işe yerleştirilmesi durumunda da işverenin teşviklerden faydalanması mümkün olacak.

12 ildeki Ticaret ve Sanayi odalarının iş birliği ile 2018 yılından bu yana yürütülen projenin süresi 2021 yılının haziran ayı sonuna kadar uzatıldı.

Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 18 bin kişi değerlendirilmeye alındı, 5 bin 62 kişinin teorik ve pratik mesleki yeterlilik sınavı gerçekleştirildi. Sınava giren kişiler arasından yaklaşık 3 bin 500'ü mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazandı.

Mahir Eller projesinde, 15 bin kişinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanması ve belgelendirilen 3 bin kişinin de istihdam teşviklerinden yararlanması hedefleniyor.