Mahir Ellere Mesleki Yeterlilik Belgesi

Gaziantep'te, "Mahir Eller Projesi" ile işin ehli olan 312 kişi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sınavlarında başarı göstererek mesleki yeterlilik belgelerini alıp bir adım öne geçti. Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) işbirliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında nitelikli çalışanlar Gaziantep'te belgelendi.



GSO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen mesleki yeterlilik belgelendirme törenine, Gaziantep Ticaret Odası'nın (GTO) yanı sıra "Mahir Eller Projesi" çerçevesinde Gaziantep'te belgelendirme yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından GSO bünyesindeki GSO Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş., GTO bünyesindeki Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş. kurumları da katılım gösterdi. Törende, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Mahir Eller Gaziantep Koordinatörü Ali Cin konuşma yaptı.



"Mahir eller iş gücü piyasasının beklentilerine hizmet ediyor"



GSO Başkanı Adnan Ünverdi törende yaptığı konuşmada Gaziantep'te sanayicilerin aradıkları nitelikli elemanların belgelendirilerek yetişmiş elemanların tescillenmesine Mahir Eller Projesi ile katkı sağlandığını vurguladı. Ünverdi, "Mesleki yeterlilik sistemi çalışanların ve aynı zamanda işverenlerin, işgücü piyasasından beklentilerini karşılamaya hizmet ediyor" dedi.



Mahir Eller Projesi'nin, firmalara da pek çok avantaj sağladığını dile getiren Adnan Ünverdi, "Firmalar, mesleki yeterlilikleri belgelendirilmiş kişileri istihdam ederek üretim ve hizmetlerini daha kaliteli hale getirirken, mevcut çalışanlarının mesleki yeterliliklerini proje kapsamında ücretsiz olarak belgelendirebiliyorlar. Ayrıca, proje kapsamında belge alan kişilerin istihdamına yönelik kişi başına aylık 200 Avro'ya kadar 6 ay istihdam teşviki uygulanıyor. Bu sebeple, 2020 yılı sonuna kadar devam edecek olan projeden firmalarımızı faydalanmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.



"MYK belgesi hem bilinç, hem verim için önemli"



GTO Başkanı M. Tuncay Yıldırım ise konuşmasında Mahir Eller Projesi'nin felsefesine dikkat çekerek şunları dile getirdi:



"Odamıza kayıtlı Suriyeli işletmelere hizmet vermek için kurduğumuz, 'Suriye Masası'nın çalışmaları, dünya odalar yarışmasında dünya birinciliği aldı. Suriye Masası'nı kurmadaki ve masamız aracılığıyla yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde tek hedefimiz sağlıklı entegrasyon. Çatı kuruluşuz TOBB da bu felsefeyle Mahir Eller Projesi'ni hayata geçirdi ve Sanayi Odamız ile birlikte akredite olduğumuz alanlar kapsamında projede görev üstlendik. Bölgede Mesleki Yeterlilik Belgesi veren ilk sivil toplum kuruluşu olan GTO Mesleki Yeterlilik Merkezimiz proje kapsamında eğitim ve sınavlarını yaptı. Sınava katılan toplam 133 kişiden 93'ü belge almaya hak kazandı. Belge almaya hak kazanan arkadaşlarımızın belgelerinin hem sektöre hem de kendilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum."



Konuşmaların ardından GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı Necip Fazıl Yılmaz, GSO ve GTO yönetim Kurulu üyeleri belge almaya hak kazananlara mesleki yeterlilik belgelerini verdi.



Mahir Eller mesleğini belgeliyor



Sınava katılan kişiler, sınavlarının neticesinde tekstil, çelik kaynakçı, köprülü vinç operatörü, makine bakımcı, inşaat boyacısı, sıvacı, seramik karo kaplamacısı, inşaat işçisi, duvarcı, alçı levha uygulayıcı, elektrik tesisatçısı, otomotiv mekanikçisi, seramik gibi farklı meslek gruplarında belgelendirildi. Projenin uygulandığı 12 ilde bugüne kadar 22 bin 830 kişiye anket uygulandı. Bin 108 kişi oryantasyon aldı ve 14 bin 51 kişinin proje kapsamında belgelendirilebilir bir mesleğe sahip olduğu belirlendi. Bugüne kadar 3 bin 95 kişi belgelendirme sınavlarına katıldı ve bin 672 kişi sınavda başarılı oldu.



Hedef 15 bin belge 3 bin istihdam



2020 yılı sonuna kadar devam edecek Mahir Eller Projesi'nde 20 bin kişinin sınavlara yönlendirilmesi ve 15 bin kişinin mesleki yeterlilik belgesi alması amaçlanıyor. Projeden belgelenen kişiler için aylık 200 Avro'ya kadar en çok altı ay işverenlere yönelik istihdam teşvikleri uygulanıyor. - GAZİANTEP