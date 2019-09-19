Mahir'in öldüğü kaza güvenlik kamerasında
1 saat önce
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, park halindeki otomobile çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mahir Yoldaş (21), tedavi altına alındığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:36 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in İslahiye
ilçesinde, park halindeki otomobile çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mahir Yoldaş (21), tedavi altına alındığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hacıali Öztürk Mahallesi, Vatan Caddesi
'nde 13 Eylül
günü meydana gelen trafik kazasında Mahir Yoldaş yönetimindeki plakasız motosiklet, önündeki bisikletli çocuğa çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan ve Dr. Ersin Arslan
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Yoldaş, bugün doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.
Yoldaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu
Morgu'ndaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mahir Yoldaş'ın kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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