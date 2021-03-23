Erkan Kandemir: "2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız" - Son Dakika

Erkan Kandemir: "2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız"
23.03.2021 18:07
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Erkan Kandemir partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi için Ankara Kapalı Spor Salonu'ndaki hazırlıkları inceledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Erkan Kandemir partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi için Ankara Kapalı Spor Salonu'ndaki hazırlıkları inceledi.
(1)
"Delege seçimleriyle başlayan yaklaşık bir senelik bir maratonu finallendiriyoruz kongremizle ama yeni bir başlangıç yapıyoruz. 2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız"
"Partimizin yetkili organlarını tazeleyeceğimiz, yenileyeceğimiz ve yepyeni bir dönemin kapısını aralayacağımız 7. Olağan Kongre sürecimizin hayırlı olmasını diliyoruz"
Son Dakika Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku Akıllara durgunluk veren savunma! Sokak ortasında bir kişiyi öldürdü, 'kader' dedi Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi