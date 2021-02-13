Mahir Ünal'a Cuma namazı sonrası saldırı girişiminde bulunulduğu iddiası - Son Dakika

Mahir Ünal'a Cuma namazı sonrası saldırı girişiminde bulunulduğu iddiası

13.02.2021 15:53
Mahir Ünal'a Cuma namazı sonrası saldırı girişiminde bulunulduğu iddiası, System.String[]

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a dün Maraş Ulu Camii'nde kıldığı Cuma namazı çıkışında saldırı girişimi olduğunu öne sürdü. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ünal'a saldırı veya saldırı girişimi olduğu iddiası yalanlandı.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, Cuma namazı sonrası bir çiftçi ile sohbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'a bir saldırı girişiminde bulunulduğunu iddia etti.

ÇUBUKEL: KORUMALAR SON ANDA ENGELLEDİ

Çubukel, Ünal'ın çiftçi ile sohbet ederken elini omzuna koyduğunu ve bu durumu yanlış anlayan çiftçinin yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu belirtti. Şiddeti kınayan ve Mahir Ünal'a geçmiş olsun dileklerini ileten Çubukel, saldırıyı korumaların son anda engellediğini ifade etti.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel'in açıklaması şu şekilde:

"Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak, bugün Ulucami'de Cuma namazı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Cuma namazı sonrası Ulucami'de bir çiftçi ile muhabbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal muhabbet esnasında çiftçinin omzuna samimi bir şekilde dokunduğu ve daha sonrasında çiftçinin yakınının durumu yanlış anlaması üzerine Mahir Ünal'a saldırmaya çalıştığı esnada korumalar tarafından şahsın etkisiz hale getirdiğini öğrendik. Yapılan saldırının sebebinin ne olduğu, organize bir şekilde saldırı mı düzenlendiği, sebebi her ne olursa olsun şiddeti kınadığımızı bildiriyoruz. Mahir Ünal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Mahir Ünal'a Cuma namazı sonrası saldırı girişiminde bulunulduğu iddiası

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "Mahir Ünal'a saldırıyı kınıyoruz" şeklinde haberlerin yer aldığı, sosyal medyada destek mesajlarının paylaşıldığı belirtilerek, bahse konu olayla ilgili açıklamaya gerek duyulduğu ifade edildi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dün kentte bulunan Ünal'ın, beraberindeki partililerle cuma namazını kıldığı Ulu Cami'den ayrılırken aracına bindiği esnada emekli Z.T'nin "Sayın vekilim size bir maruzatımı arz etmek istiyorum." beyanında bulunduğu, bunun üzerine Mahir Ünal'ın aracından inerek vatandaşın sorununu dinlemeye başladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''SALDIRI GİRİŞİMİ İDDASI GERÇEK DEĞİL''

"Z.T. isimli şahıs, Sayın Mahir Ünal'a talebini ilettiği esnada kalabalığın arkasında bulunan ve Z.T'nin oğlu olan O.T. isimli şahıs 'TBMM'yi tanımıyorum. Devleti tanımıyorum.' şeklinde beyanlarda bulunması üzerine görevli koruma polisleri tarafından müdahale edilerek bölgeden uzaklaştırılmış, hakkında TCK 301. maddeden (Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak) adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.

Basın ve yayın kuruluşları ile bazı sosyal medya hesaplarından Sayın Mahir Ünal'a bir saldırı veya saldırımı girişimi olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Mahir Ünal'a Cuma namazı sonrası saldırı girişiminde bulunulduğu iddiası

Kahramanmaraş, Mahir Ünal, Saldırı, Cuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahir Ünal'a Cuma namazı sonrası saldırı girişiminde bulunulduğu iddiası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek Kendisini balkondan aşağı atan genç kız o anları anlattı: Öfkeme hakim olamadım Sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan Cristiano Ronaldo, tarihe geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vasiyetimdir, cenazeme katıl" diyen Hafız Abdullah Nazırlı'yı son yolculuğuna uğurladı S Sports'un sahibi Sadettin Saran: Yeni Süper Lig yayın ihalesinde iddialıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Taçlı yıldızımız" dediği Ayasofya Camii yeni çehresiyle hayran bıraktı Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Baş ağrısı ile uykuya dalan öğretmen ölü bulundu
Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı         
15:34
5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti 5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti         
15:19
Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik         
15:03
Malatya'da vaka sayılarında haftalık ortalamada yüzde 50 artış Malatya'da vaka sayılarında haftalık ortalamada yüzde 50 artış         
14:20
56 saatlik kısıtlamada sahiller turistlere kaldı, güneşin ve denizin tadını çıkardılar 56 saatlik kısıtlamada sahiller turistlere kaldı, güneşin ve denizin tadını çıkardılar         
14:11
Ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kuryeye polis şefkati Ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kuryeye polis şefkati         
13:52
Kendisine ''Sen benim erkeğim değilsin'' diyen eşini çekiçle öldürüp, testereyle parçalara ayırdı Kendisine ''Sen benim erkeğim değilsin'' diyen eşini çekiçle öldürüp, testereyle parçalara ayırdı         
12:23
Babasının sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil, dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi Babasının sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil, dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi         
12:13
İBB Meclisi'nde İBB Meclisi'nde "Şantajcı" lafı ortalığı karıştırdı: Kes sesini lan terbiyesiz, alçak herif         
10:58
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar         
10:07
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor         
08:22
Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı         
08:18
Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu         
06:45
Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü         
19:04
Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2021 16:08:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mahir Ünal'a Cuma namazı sonrası saldırı girişiminde bulunulduğu iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei