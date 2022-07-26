Mahir Ünal: "Biz hiçbir zaman TBMM'nin çalışmasından geri durmadık" - Son Dakika
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Mahir Ünal: "Biz hiçbir zaman TBMM'nin çalışmasından geri durmadık"

26.07.2022 17:47
Mahir Ünal: "Biz hiçbir zaman TBMM'nin çalışmasından geri durmadık"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: '(CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırması) Biz Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına... AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: '(CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırması) Biz Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına...
Kaynak: AA

Mahir Ünal, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahir Ünal: 'Biz hiçbir zaman TBMM'nin çalışmasından geri durmadık' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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