Mahir Ünal: "Bugün AK Parti, Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18 diyor"
21 dakika önce
AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması Tanıtım filminin gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programa katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:36 Kaynak: AA
AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması
Tanıtım filminin gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programa katıldı.
(7)
Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül, Davutoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gidiyor Cem Garipoğlu'nun annesinin avukatı Metin Feyzioğlu Emine Bulut tweetiyle sosyal medyada büyük tepki gördü