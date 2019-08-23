Son Dakika Haberleri: Mahir Ünal: "Bugün AK Parti, Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18 diyor"
Son Dakika Güncel Haber

Mahir Ünal: "Bugün AK Parti, Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18 diyor"

21 dakika önce

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması Tanıtım filminin gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programa katıldı.

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması

Tanıtım filminin gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programa katıldı.

(7)

Cumhurbaşkanı, Mahir Ünal, AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül, Davutoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gidiyor Cem Garipoğlu'nun annesinin avukatı Metin Feyzioğlu Emine Bulut tweetiyle sosyal medyada büyük tepki gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 20:58:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mahir Ünal: "Bugün AK Parti, Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18 diyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]