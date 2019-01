Mahir Ünal: "Gönül Belediyeciliği ile Yolumuza Devam Edeceğiz"

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal , " Türkiye , büyük ve tarihi değişimini Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin kadrolarıyla gerçekleştiriyor." dedi.Ünal, AK Parti 31 Mart Yerel Seçimleri Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısının açılış konuşmasında, bugün yeni bir yola aşkla çıkmanın ve yeni bir zafer için hazırlanmanın tanıtımını yaptıklarını söyledi.Programa ilişkin bilgi veren Ünal, "Önce kampanyamızı tanıtacağız sonra her biri bulunduğu ilde ve ilçede birbirinden değerli adaylarımızı tanıtacağız. Daha sonra Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, Türkiye ile 'Yerel Seçimler Manifesto'muzu açıklayacak." dedi.Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine değinerek, şunları söyledi:"İstanbul'da bir şey değişti, Türkiye'de her şey değişti, bir anlayış değişti, bir bakış açısı değişikliği ortaya çıktı. İnsana ve şehire bakış açısı değiştiğinden Türkiye'de her şeyin değiştiğini gördük. 1994'te Türkiye çöpü, çukuru ve çamuru konuşuyordu ama bugün geldiğimiz Türkiye'de biz altyapısı tamamlanmış, eğitimde, sağlıkta ve ulaşımda değişim yaşamış şehirleri, şimdi değer üreten şehirleri ve şimdi artık kültür ve sanat üreten şehirleri konuşuyoruz."Şehirlerin taleplerini, kimliğini ve tarihi dokusunu koruduklarını belirten Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:"Cumhurbaşkanımız bir şey söyledi, 'Gönül Belediyeciliği' dedi. Gönül kelimesi sadece Türkçede olan bir kelimedir. Biz, işimizi gönülden yaparız, gönüle gireriz, gönüller kazanırız, gönül kırmayız ve 'gönül rahmanın evidir" deriz. Şimdi gönül belediyeciliği ile yolumuza devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki büyük değişimler ve tarihi değişimler büyük liderle gerçekleşir. Türkiye, büyük ve tarihi değişimini Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin kadrolarıyla gerçekleştiriyor. Kampanyamız hayırlı olsun."