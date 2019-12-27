Mahir Ünal'ın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mahir Ünal'ın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Mahir Ünal'ın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın makam aracı önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Mahir Ünal'ın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın makam aracı önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sırasında Ünal'ın araçta bulunmadığı öğrenildi.


Kaza, TEM Otoyolu Sapanca ilçesi Uzunkum mevki'i İstanbul istikametinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı için Gebze'ye gitmekte olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın makam aracını kullanan şoför Musa Ö., idaresindeki 34 DGK 63 plakalı otomobil önünde seyir eden Uğur K.idaresindeki 34 SC 8486 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle makam şoförü Musa Ö.'nün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarına savrularak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.


Meydana gelen kazada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bulunmazken, kazada Musa Ö. ile aynı araçta bulunan Gürkan A., ile diğer otomobilde bulunan F.K. ile G.K.yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Mahir Ünal, AK Parti, Sapanca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı Kazakistan'daki korkunç uçak kazasından sevindirici detay geldi! O anlar kamerada Patronunu öldürdükten sonra arabasını çalan çocuk çobanın ifadeleri kan dondurdu: Babam araba aldı, yarın gezelim

Son Dakika Haberleri
23:50 Türkiye'nin Otomobili Doğu Anadolu'da büyük beğeni topladı - Son Dakika Haber
23:43 Fatih'te silahlı kavga: Önce arkadaşını sonra kendini vurdu - Son Dakika Haber
23:33 Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100'üncü yılı etkinliğine katıldı - Son Dakika Haber
23:25 Kuşadası'nda korkutan yangın - Son Dakika Haber
23:10 Kazakistan'daki korkunç uçak kazasından sevindirici detay geldi! O anlar kamerada - Son Dakika Haber
23:08 Tarihi on gözlü köprüde intihar girişimi - Son Dakika Haber
22:33 İlişki sırasında cinsel organı ısırılan şahıs gerçeği acil serviste öğrendi! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 00:11:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mahir Ünal'ın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]