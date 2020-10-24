AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması
Tanıtım filmi
AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması
KAYSERİ - AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
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- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mahir Ünal: 'İnsanlık mücadelesinin bugünkü adı AK Parti'dir' - Son Dakika