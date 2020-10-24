Mahir Ünal: "İnsanlık mücadelesinin bugünkü adı AK Parti'dir" - Son Dakika

KAYSERİ - AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 'ın konuşması

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