Mahir Ünal: İstanbul'da Kahramanmaraş'a Maşallah Dedi.

MARAŞFED İstanbul tarafından İstanbul da yapılan Kahramanmaraş Kurtuluş Bayramı İstanbul programına şehrin üst düzey protokolü yoğun ilgi gösterirken Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Turizm eski Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da katıldı.

"Mahir Ünal kısa bir selamlama konuşması yaptı. Ünal konuşmasına başlarken İstanbul'da Kahramanmaraş'a Maşallah dedi."

Mahir Ünal'ın konuşmasından satırbaşları: Toplumların tarihinde bazı günler vardır asla unutulmamalı! Çünkü o günler o şehrin o toplumun ruhuna bir anlam nakşeder tıpkı 12 Şubat gibi. Tıpkı 15 Temmuz gibi o yüzden her zaman söylediğim bir şey var 12 Şubat'ın ruhundan 15 Temmuz'un ruhuna selam olsun. Sütçü İmam'dan Ömer Halis Demir'e Selam Olsun.15 Temmuz ruhunun ocağı Kahramanmaraş'tır dedi. Ülke siyaseti ve Kahramanmaraş mahalli idareler seçimine yönelikte konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal farklı bir programına uçağının olması sebebiyle programdan erken ayrıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım video konferans ile kutlama mesajı yayınladı.

" Gazetemiz muhabiri ve Maraş Gezgin Ekibinden Eyüp Kadir Kılcı geceyi yakından takip etti. Geceye katılan Kahramanmaraşlıları en gurur verici anında fotoğrafladı. Sosyal medya 46tv.net üzerinden canlı olarak geceyi yayınladı."

Sunuculuğunu hemşehrimiz Erkam Radyo programcısı Mustafa Durmaz'ın yaptığı Kurtuluş gecesinde Milli müdafaa ve Kurtuluş savaşı şehitlerimizin aziz hatırasına saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası MARAŞFED Başkanı Uğur Yinanç; duygu yüklü bir açılış konuşması yaptı. Emeği geçen tüm yönetim kuruluna, dernek başkanlarına, sanatçılara, destek veren kurumlara, geceye katılan değerli misafirlere ve bakanımız Mahir Ünal beye teşekkür ederim dedi. Bu gece burada şehrimiz Kahramanmaraş'ın bütününü görüyorum. Salonda 1500 kişi değil bir buçuk milyon Kahramanmaraş var dedi.

Kahramanmaraşlı Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Kerim Kabalcı'nın yazıp yönettiği "Kahramanmaraş Kurtuluş Destanı" adlı piyesi tanınmış tiyatrocular Ferdi Atuner, Zehra Karadağ, Mehmet Pamukçu başta olmak üzere "İstanbul Tepebaşı Tiyatrosu Oyuncuları" başarılı performansı binlerce hemşehriler tarafından ayakta alkışlandı.

Kahramanmaraş'ın yükselen yıldızı Türk halk müziği sanatçısı Şevket Gürlek canlı performans ile okuduğu ağıt duygusal anlar yaşattı.

" MARAŞFED tarafından kurtuluş gecesi programı öncesi fuaye alanında milli mücadele de Kahramanmaraş adlı fotoğraf sergisi açıldı. "

Kahramanmaraş'ın ünlü dondurma markası ALPEDO geceye katılan tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizi dövme dondurma ikramında bulundu. Türkoğlu Belediyesi Başkanı Osman Okumuş katkılarıyla; milli mücadele döneminde Kahramanmaraş'ı yaşatmak, eski zamanlarda kullanılan çıkrıklar, semerler, bakır mutfak malzemeleri, gem, yemeniler ve yöresel ürün ve kıyafetlerden oluşan mistik sahne kurdu. Bahçelievler belediyesi başkanı Osman Develioğlu ve Başkanvekili Mevlit Uyan'ın salon tahsisiyle gönülleri feth eden sonsuz katkıları ayakta alkışlanırken destekleri için gönülden teşekkürü hak ettiler.

" Gecenin sonrasında Kahramanmaraşlı işletmelerimizden Bozkır Restoran Cafe de emeği geçenler onuruna hemşehrimiz Ali Kaya tarafından yemek verildi. "

MARAŞFED İstanbul'un Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yılı dolayısıyla İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi Hasan Doğan Spor Kompleksi Salonunda yapılan Kurtuluş Bayramı Programına şehrin saygın isimlerinin ilgisi yoğundu. Geceye katılan bazı değerlerimiz: Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Rafet Bozdoğan, İbb İştirakler eski Daire Başkanı Cemal Özdemir, İbb Ağaç ve Peyzaj AŞ eski Genel Müdürü Murat Ermeydan, Maraşder Genel Başkanı, Beyoğlu Eğitim Vakfı Başkanı ve Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu Kurucu Başkanı Avukat Şaban Kurt, MHP Mkyk Üyesi Erdem Karakoç, Biruni Üniversitesi ve Bezmialem Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.Dr. Adnan Yüksel,Eğitimci Yazar Vehbi Vakkasoğlu, Bel-Sim Genel Başkanı Derviş Karakoyun ve onlarca üst düzey değerlerimiz katıldı.

Kahramanmaraş'ın Düşman İşgalinden kurtuluşunun 99.yılı İstanbul etkinlikleri yapılmasında emeği geçen ve MARAŞFED İstanbul kuruluşunda yer alan dernek başkanları Andırınder Hamdi Çam, Afşinder Ahmet Ardıç, Arıtaşlılar dernek başkanı Adem Çelik, Türkoğlu Dernek başkanı Cafer Parlak, Elbistan Kara Mağara Dernek Başkanı Enver Aksu, Alkayaoğlu Dernek Başkanı Hasan Yıldız, Afşin TATLIDER Başkanı İsrafil Bahçe, Küçüktatlar Dernek Başkanı Mehmet Barel ve yönetim kurulları gecenin muhteşem bir galaya dönüşmesi için yoğun çaba sergiledi.