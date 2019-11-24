AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Yetenek testlerine falan ihtiyaç yok. Onları yapalım ama kalbiyle bakan öğretmen sınıftaki öğrenciyi görür." dedi.

Ünal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına dikkati çekti.

Öğretmenleriyle arasında geçenleri anlatan Ünal, onların kendilerine dokunduğunu belirtti.

Dokunmanın, bilgiyle olamayacağını dile getiren Ünal, "Dokunmak merhameti, sevgiyi paylaşmaktır. Bizi insan yapan değerler üzerinden bir ünsiyet oluşturmaktır. İnsan kendi hemcinsinin birbiriyle kalbi bağlarını oluşturmazsa ünsiyet olmuyor. Ünsiyet olmayınca da insan olmuyor." diye konuştu.

Öğretmenliğin insan olmayı, ünsiyeti öğreten meslek olduğu için kutsal olduğunu ifade eden Ünal, şöyle devam etti:

"Yoksa bilgiyi öğretirsiniz. Bize bilgiyi Google da veriyor. Bugün dijital dönüşümün bir sonucu olarak bizim erişemeyeceğimiz bir bilgi yok. Google amcaya istediğiniz soruyu soruyorsunuz ve size bir tane de cevap vermiyor. Demek ki konu bilgi paylaşımı değil konu insanlığımızı paylaşmaktır. Konu bizim öğrencilerle o kalbimizin içinde muhafaza ettiğimiz iyiliği paylaşmaktır. Benim öğretmenliğimde 10 yıl boyunca yine bugün hayatımda olan ve hayatına dokunduğum öğrencilerim. İlk öğretmenliğime 1992'de Sivas Lisesi'nde başladım. Hala oradan görüştüğüm öğrencilerim var. Gaziantep'te öğretmenlik yaptım. Gaziantep'te en parlak öğrencilerimden duruşuyla, oturuşuyla... Zaten öğrenciye kalbinizle baktığınız zaman öğrenciyi görürsünüz. Yetenek testlerine falan ihtiyaç yok. Onları yapalım ama kalbiyle bakan öğretmen sınıftaki öğrenciyi görür. Benim Nizip İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencim bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlığını yapıyor. Bir öğrencim ile karşılaştım, yine Türkiye'nin en ünlü aşçılarından birisi olmuş."

Mahir Ünal, insanın para ve servet biriktirebileceğini ama biriktirdiği en güzel şeyin insan biriktirmek olduğunu vurgulayarak, "Dost biriktirmektir. Çünkü o parayı ve şöhreti kaybedebilirsiniz ama biriktirdiğiniz dostlarınızı, biriktirdiğiniz insanları asla kaybetmezsiniz. Onlar her zaman sizin yanınızdadır. Hele de öğretmenseniz, o öğrencilerin hayatına dokunmuş, onların hikayesinde yer almışsanız siz ömür boyu unutulmazsınız. O yüzden öğretmenlik kutsal bir meslektir." diye konuştu.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise toplumun maddi ve manevi kalkınması açısından eğitimin önemli husus olduğunu belirtti.

Eğitime katılımın arttırılmasında ciddi bir seferberliğin bulunduğuna dikkati çeken Özkan, "Kırsal kesimde okumak isteyen bütün kız çocuklarımıza okumaları için hizmet sunuluyor. Eğitim kamu hizmetinin iyileştirilmesi ve yaygınlaşması açısından müthiş gelişmeler var. Hükümetimiz, sivil toplum kuruluşları bu anlamda seferber. Bu katılım ve kurumsal kapasiteyi arttırmayla beraber birinci derece iş öğretmenlere düşüyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın da konuşma yaptığı törende, göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Daha sonra Ünal ve beraberindekiler, emekliye ayrılan öğretmenlere şeref belgesi ve çiçek verdi.