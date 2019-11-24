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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kalede incelemelerde bulunması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın heyetle birlikte kaleyi gezmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın açıklamaları

Kahramanmaraşspor Karabük Maçı protokol tribünü KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Kalesinde yapımı devam eden restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açık hava müzesi oluşturulacağını söyledi.

Ünal, bir süredir yapımı devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde incelemek için Kahramanmaraş kalesine çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Vahdettin Özkan ve beraberindeki milletvekilleriyle kale restorasyon çalışmalarını inceleyen Ünal, projenin içeriği hakkında bilgi aldı.