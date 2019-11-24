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Mahir Ünal: "Kaleye açık hava müzesi yapılacak"
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kalede incelemelerde bulunması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın heyetle birlikte kaleyi gezmesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın açıklamaları Kahramanmaraşspor Karabük Maçı protokol tribünü KAHRAMANMARAŞ - AK Parti...
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:15 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kalede incelemelerde bulunması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın heyetle birlikte kaleyi gezmesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın açıklamaları
Kahramanmaraşspor Karabük Maçı protokol tribünü KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Kalesinde yapımı devam eden restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açık hava müzesi oluşturulacağını söyledi.
Ünal, bir süredir yapımı devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde incelemek için Kahramanmaraş kalesine çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Vahdettin Özkan ve beraberindeki milletvekilleriyle kale restorasyon çalışmalarını inceleyen Ünal, projenin içeriği hakkında bilgi aldı.
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