Mahir Ünal: "Kalplerimizi birbirine yakınlaştırsın"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Allah kesilen kurbanlarımızı kabul etsin.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Allah kesilen kurbanlarımızı kabul etsin. Kalplerimizi birbirine yakınlaştırsın." dedi.

Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti eski milletvekili Yıldırım Ramazanoğlu ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile merkez Onikişubat ilçesindeki Abdulhamithan Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra cemaatle bayramlaştı.

Namazın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ünal, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Tüm İslam aleminin ve Kahramanmaraş halkının Kurban Bayramı'nı kutlayan Ünal, şunları kaydetti:

"Şu anda Kabe-i Muazzama'da hac görevini ifa eden tüm hacılarımızın da bayramını kutluyorum. Rabb'im bu Kurban Bayramı'nı bütün mazlumların, İslam coğrafyasında acı çeken tüm kardeşlerimizin nusretine vesile kılsın. Allah, kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daha da mukavemetli kılsın. Bugün kurbanlarımızı keseceğiz ve her bir kurban Rabb'imize yakınlaşma konusunda bir aracı olacaktır inşallah. Allah kesilen kurbanlarımızı kabul etsin. Kalplerimizi birbirine yakınlaştırsın. Şehrimiz özelinde de birliğimizi, beraberliğimizi de daim etsin."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı

Eren'in şehit düştüğü yerdeki topraktan Bursa'da fidan yetiştirecek

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin

Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'ye geldi