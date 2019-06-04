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Mahir Ünal: "(Ortak Canlı Yayın) Yayın için CHP ile temastayız"

1 saat önce

Mahir Ünal: "(Ortak Canlı Yayın) Yayın için CHP ile temastayız" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, Ekrem İmamoğlu ile yayına çıkması konusunda CHP ile bayramdan sonra temas kurulacağını söyledi Ünal, bir televizyon...

Mahir Ünal: "(Ortak Canlı Yayın) Yayın için CHP ile temastayız"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, Ekrem İmamoğlu ile yayına çıkması konusunda CHP ile bayramdan sonra temas kurulacağını söyledi
Ünal, bir televizyon kanalında askerlere yönelik yapılan talihsiz açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti
KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, Ekrem İmamoğlu ile yayına çıkması konusunda CHP ile bayramdan sonra temas kurulacağını söyledi.
Kahramanmaraş Valilik bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı televizyon yayını için temasların devam edeceğini belirtti. Engin Altay tarafından Kılıçdaroğlu'nun onayının alındığını söyleyen Ünal, "Cumhuriyet Halk Partisi ile bir temasımız oldu. Engin Altay ile bir görüşmemiz oldu. Engin Altay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun onayından sonra CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşme sağladığını dolayısıyla bayramdan hemen sonra temas gerçekleştirebileceğimizi ifade etti. İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
Hukuki süreç başlayacak
Bir televizyon kanalında askerlere yönelik ifadeleri şiddetle kınandığını söyleyen Ünal, "Hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, hem de parti sözcümüz gerekli açıklamaları yaptı. Milli Savunma Bakanlığımız da bu hakaretemiz ifadelerden duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Bir televizyon programında kullanılan bu ifadeler, kahraman ordumuza karşı hiçbir şekilde kabul edilemez. Üstelik Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatını gerçekleştirmiş kahraman ordumuza şuanda Pençe Harekatını gerçekleştiren askerlerimize generallerimize dönük kullanılan bu ifadelerin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu hem Cumhurbaşkanlığımız, hem Parti Sözcümüz, hem de Savunma Bakanlığımız tarafından en sert şekilde kınanmıştır. Bu konuda da hukuki sürecin başlayacağı duyurulmuştur" dedi.
Mahir Ünal: (Ortak Canlı Yayın) Yayın için CHP ile temastayız
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:54 Kaynak: İHA
İmamoğlu, Mahir Ünal, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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