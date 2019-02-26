Son Dakika Haberleri: Mahkeme Aşırı Sağcıları Sevindirdi: İstihbarat, Afd İçin O Kavramı Kullanamaz

Mahkeme Aşırı Sağcıları Sevindirdi: İstihbarat, Afd İçin O Kavramı Kullanamaz

14 dakika önce

ALMANYA'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), 15 Ocak'ta mültecilere ve Müslümanlara yönelik yaptığı açıklamalar ile uyguladığı politikalar nedeniyle aşırı sağcı AfD'yi incelemeye aldı.

Mahkeme Aşırı Sağcıları Sevindirdi: İstihbarat, Afd İçin O Kavramı Kullanamaz, System.String[]
ALMANYA'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), 15 Ocak'ta mültecilere ve Müslümanlara yönelik yaptığı açıklamalar ile uyguladığı politikalar nedeniyle aşırı sağcı AfD'yi incelemeye aldı. AfD ise incelemeden vazgeçilmesi için Köln İdari Mahkemesi'ne şubat başında 97 sayfalık itiraz dosyası sunarak ivedilikle karar verilmesi isteğiyle dava açtı.

İSTİHBARAT BAŞKANI DERHAL GÖREVDEN ALINSIN

Köln İdari Mahkemesi, AfD'nin itirazını haklı buldu. Mahkeme, istihbaratın kamuoyu önünde bir partiyi 'inceleme vakası' olarak adlandırmasını Anayasa'nın partileri hukukun güvencesi altına alan 21. Maddesi'ne aykırı ve orantısız buldu. İdari mahkeme, bu kararı istihbaratın inceleme vakasını haklı bulduğu ve bu hatayı devam ettirme tehlikesi gerekçesiyle aldığını açıkladı. Karar aşırı sağcı AfD'yi sevindirirken AfD'nin Federal Meclis Grup Eşbaşkanı Alice Weidel, istihbarat başkanının derhal görevden alınmasını istedi. Mahkemenin aldığı karara itiraz yolu açık bırakıldı.

BASIN TOPLANTISIYLA DUYURMUŞTU

BfV Başkanı Thomas Haldenwang 15 Ocak'ta Berlin'de basın toplantısı düzenlemiş ve AfD'nin inceleme altına alındığı kararını kamuoyula paylaşmıştı. AfD, mültecilere ve Müslümanlara yönelik yaptığı açıklamalar ile uyguladığı politikalar nedeniyle incelemeye alınmıştı. AfD yöneticileri karara sert tepki gösterirken, inceleme kararı kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. İstihbarat teşkilatı, partinin gençlik teşkilatı 'Junge Alternative' (JA) ile sağ milliyetçi kanadı ise daha yakın takibi mümkün kılan 'şüpheli durum' olarak sınıflandırmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:25 

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