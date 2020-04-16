Mahkeme Ayşegül Atik'i haklı buldu

İCRA TAKİBİ DURDURULDU



2 yıl önce İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Ayşegül Atik, Öykü Film ile şirketin yöneticisi Tekin Doğan'dan şikayetçi oldu. Dava dilekçesinde dizide 10 bölüm oynadığını belirten Atik, 70 bin 800 liralık alacağından yalnızca 11 bin 500 liranın ödendiğini, geriye kalan ücreti alamadığını öne sürdü. Dilekçede ayrıca Ayşegül Atik'in ilk olarak icra müdürlüğüne başvuruda bulunduğu, ancak davalıların icra takibine itiraz ettiği ve taleplerinin kabul edildiği belirtildi.



BİLİRKİŞİ: 10 DEĞİL, 7 BÖLÜM



Davaya cevap veren Tekin Doğan, şirketin yöneticisi olsa dahi borçlardan sorumlu tutulamayacağını belirterek davanın reddini istedi. Öykü Film de Atik'in mahkemeye delil sunmadığını öne sürerek davanın reddini talep etti. Bilirkişi raporunda ise Atik'in dizide 10 bölüm değil, 7 bölüm rol aldığı belirtilerek "Ayşegül Atik'in faiziyle birlikte toplam 55 bin 793 lira alacaklı olduğu kanaatine varılmıştır" denildi. Geçen ay görülen karar duruşmasında mahkeme, Atik'i haklı buldu ve oyuncuya 55 bin 793 liralık ücretinin ödenmesine hükmetti.