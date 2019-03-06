Mahkeme Başkanı, Adliyedeki Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı

İZMİR Adliyesi'nde, 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Alparslan Demir (54), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İZMİR Adliyesi'nde, 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Alparslan Demir (54), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Demir, adliye önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.



Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören İzmir 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Alparslan Demir, hayatını kaybetti. Demir için İzmir Adliyesi'nde tören düzenlendi. Törene, Alparslan Demir'in eşi ve çocukları, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Karayiğit, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Ekici, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil, İzmir Adli Yargı Komisyonu Başkanı İbrahim Korkmaz, çok sayıda hakim ve savcı ile adliye personeli katıldı. Törende, tabutu Türk bayrağına sarılı olan Demir'in öz geçmişi okundu. İzmir Adli Yargı Komisyon Başkanı İbrahim Korkmaz, Alparslan Demir'in ailesine ve yargı camiasına başsağlığı dileklerinde bulundu. Ardından Demir için dua edildi.



Alparslan Demir, Beşikcioğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından İzmir'de toprağa verildi.



- İzmir

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