Mahkeme başkanı, avukatın "adil yargılanma hakkının ihlal edildiği" iddiası üzerine davadan çekildi - Son Dakika

Başkentte sanık avukatının "adil yargılanma hakkının ihlal edildiği" iddiası üzerine mahkeme başkanı, 22 yaşındaki Hasan Bağcı'nın parkta darbedilerek yaşamını yitirmesiyle ilgili biri tutuklu 10 kişinin yargılandığı davadan çekildi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklardan Cüneyt Yıldırım, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Selçuk, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra taraflara söz verdi.

Duruşmada söz alan sanık avukatı Yıldırım Ak, önceki celselerde de savunmalarının mahkeme tarafından bölündüğünü, bu durumun "adil yargılanma hakkının ihlaline" neden olduğunu öne sürdü.

Mahkemenin bu tutumunun savunma yapmalarını zorlaştırdığını savunan Ak, Mahkeme Başkanı'na dönerek, "Sürekli benim sözümü kesiyorsunuz. Yargılamayı başka bir yere götürmeye çalışıyorsunuz." iddiasında bulundu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selçuk, "Bir hakim için yargılamanın başka bir yere götürüldüğü iddiası ağır ithamdır. CMK'nin 30/2 maddesi gereğince davadan çekilmenin uygun olacağını düşünüyorum. Bu dosyada tarafsızlığın şüphede olduğu, yargılamanın bir yere götürülmeye çalışıldığı ciddi bir iddiadır. Bu dosyadan çekiliyorum." dedi.

Dava dosyası, yeni mahkeme başkanının belirlenmesi için 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Soruşturmanın geçmişi

Hasan Bağcı (22), 20 Ağustos 2020'de Batıkent Ali Dinçer Parkı'nda Cüneyt Yıldırım ile tartışmış, "laf atma" gerekçesiyle başlayan ve tarafların arkadaşlarının katılmasıyla kavgaya dönüşen olay, parkın yanındaki boş alanda devam etmişti. Kalabalıktan kaçmaya çalışan Bağcı, darbedilerek ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya karıştıkları iddiasıyla 10 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açmıştı.

Savcı, 28 Ocak'ta mütalaasını açıklamıştı.

Buna göre sanıklar Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Umut Aramaz ile Ümit Özcan'ın suçu işlediklerine dair delil olmaması nedeniyle beraatlerine karar verilmesi istenmişti. Savcı, sanıklar Emre Hoş ile Ufuk Berke Çakır'ın, ölüm olayının meydana geldiği son kavgada yer almamaları nedeniyle haklarında "kasten öldürme" suçundan açılan davanın düşürülmesini talep etmişti.

Cumhuriyet savcısı, sanık Cüneyt Yıldırım'ın fiilinin kastı aştığını belirterek, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.