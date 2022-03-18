Mahkeme başkanı, avukatın "adil yargılanma hakkının ihlal edildiği" iddiası üzerine davadan çekildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mahkeme başkanı, avukatın "adil yargılanma hakkının ihlal edildiği" iddiası üzerine davadan çekildi

18.03.2022 13:33
Mahkeme başkanı, avukatın "adil yargılanma hakkının ihlal edildiği" iddiası üzerine davadan çekildi

Başkentte sanık avukatının "adil yargılanma hakkının ihlal edildiği" iddiası üzerine mahkeme başkanı, 22 yaşındaki Hasan Bağcı'nın parkta darbedilerek yaşamını yitirmesiyle ilgili biri tutuklu 10 kişinin yargılandığı davadan çekildi.

Başkentte sanık avukatının "adil yargılanma hakkının ihlal edildiği" iddiası üzerine mahkeme başkanı, 22 yaşındaki Hasan Bağcı'nın parkta darbedilerek yaşamını yitirmesiyle ilgili biri tutuklu 10 kişinin yargılandığı davadan çekildi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklardan Cüneyt Yıldırım, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Selçuk, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra taraflara söz verdi.

Duruşmada söz alan sanık avukatı Yıldırım Ak, önceki celselerde de savunmalarının mahkeme tarafından bölündüğünü, bu durumun "adil yargılanma hakkının ihlaline" neden olduğunu öne sürdü.

Mahkemenin bu tutumunun savunma yapmalarını zorlaştırdığını savunan Ak, Mahkeme Başkanı'na dönerek, "Sürekli benim sözümü kesiyorsunuz. Yargılamayı başka bir yere götürmeye çalışıyorsunuz." iddiasında bulundu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selçuk, "Bir hakim için yargılamanın başka bir yere götürüldüğü iddiası ağır ithamdır. CMK'nin 30/2 maddesi gereğince davadan çekilmenin uygun olacağını düşünüyorum. Bu dosyada tarafsızlığın şüphede olduğu, yargılamanın bir yere götürülmeye çalışıldığı ciddi bir iddiadır. Bu dosyadan çekiliyorum." dedi.

Dava dosyası, yeni mahkeme başkanının belirlenmesi için 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Soruşturmanın geçmişi

Hasan Bağcı (22), 20 Ağustos 2020'de Batıkent Ali Dinçer Parkı'nda Cüneyt Yıldırım ile tartışmış, "laf atma" gerekçesiyle başlayan ve tarafların arkadaşlarının katılmasıyla kavgaya dönüşen olay, parkın yanındaki boş alanda devam etmişti. Kalabalıktan kaçmaya çalışan Bağcı, darbedilerek ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya karıştıkları iddiasıyla 10 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açmıştı.

Savcı, 28 Ocak'ta mütalaasını açıklamıştı.

Buna göre sanıklar Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Umut Aramaz ile Ümit Özcan'ın suçu işlediklerine dair delil olmaması nedeniyle beraatlerine karar verilmesi istenmişti. Savcı, sanıklar Emre Hoş ile Ufuk Berke Çakır'ın, ölüm olayının meydana geldiği son kavgada yer almamaları nedeniyle haklarında "kasten öldürme" suçundan açılan davanın düşürülmesini talep etmişti.

Cumhuriyet savcısı, sanık Cüneyt Yıldırım'ın fiilinin kastı aştığını belirterek, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

YORUMLAR
500
Avukatın beyanı mahkeme başkanının duruşmadan çekilmesine neden oldu Avukatın beyanı mahkeme başkanının duruşmadan çekilmesine neden oldu Son dakika haberleri | 'Laf atma' cinayetinde mahkeme başkanı davadan çekildi Son dakika haberleri | 'Laf atma' cinayetinde mahkeme başkanı davadan çekildi

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mahkeme, Ankara, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mahkeme başkanı, avukatın 'adil yargılanma hakkının ihlal edildiği' iddiası üzerine davadan çekildi - Son Dakika


Son Dakika
13:34 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika Sam Amca'ya boyun eğmedi!
13:24 Eniştesinden satın aldığı evin başkalarına satıldığını öğrenince dünyası yıkıldı
13:22 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Ozan, Esra'ya evlenme teklif ediyor
13:14 Fatura ödeme merkezi faturaları ödemedi! Gerçeği "Doğal gazınız kesilecek" uyarısında bulununca anladılar
13:10 Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu limitleri zorladı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nden öyle geçtiler ki!
13:04 Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi
12:54 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Batı kapısını kapatıyor, bizi güçlendiriyor
12:34 "İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar" dedikleri için mahkemelik oldular
12:29 Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek
12:22 Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 13:43:29. #1.12#
SON DAKİKA: Mahkeme başkanı, avukatın "adil yargılanma hakkının ihlal edildiği" iddiası üzerine davadan çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement