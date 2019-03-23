Son Dakika Haberleri: Mahkeme Başkanı Kişisel Resim Sergisi Açtı

Mahkeme Başkanı Kişisel Resim Sergisi Açtı

54 dakika önce

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi Başkanı Songül Akkuş, kişisel resim sergisi açtı.

Mahkeme Başkanı Kişisel Resim Sergisi Açtı, System.String[]
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi Başkanı Songül Akkuş, kişisel resim sergisi açtı.

Akkuş, Şehitkamil Sanat Merkezinde, çoğunluğunu yağlı boya resimlerin oluşturduğu sergi açılışında yaptığı konuşmada, çocukluğundan beri resme ilgi duyduğunu söyledi.

Gaziantep'e atandıktan sonra ressam Mustafa Bencan'dan eğitim aldığını ifade eden Akkuş, "Düzenli bir şekilde atölyesine giderek yağlı boya çalıştım. Daha sonra tarzım oluştu. Ben fırça izini benimsemiyorum. Resimlerimde dikkat ederseniz fırça izleri yoktur. Resimlerimde genelde fotoğraftan çalışıyorum." diye konuştu.

Akkuş, resimlerinde bir temayı işlediğini, izleyenlerin farklı duygular hissettiklerini aktardı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da salonun ilk sergisini, birbirinden değerli eserlerle açmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Açılışa, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Başsavcısı Mustafa Yalçın ile çok sayıda daire başkanı, hakim, savcı, avukat ve sanat sever katıldı.

Çoğunluğu yağlı boya resimlerinden oluşan 32 eserin yer aldığı sergi, 6 Nisan'a kadar gezilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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