Mahkeme başkanından ders gibi 'şerh' açıklaması - Son Dakika

İZMİR'de asistan doktor Kadir Songür'ü (26) jiletle boynundan yaraladığı gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Bayram Kaynak ile ilgili mahkeme kararına muhalefet şerhi koyan Mahkeme Başkanı Dilek Çeliktaş'ın gerekçesi ortaya çıktı. Çeliktaş, muhalefet şerhinde, "Özellikle koronavirüs salgınında sağlık mesleğinde görev yapan doktorların kıymeti ülkemizce bilinmektedir. Hatta doktorların salgında istifalarının bile kabul edilmediği görülmektedir. Gece gündüz çalışan Doktor Songür'ün, suç konusu olarak değeri aşikardır. Yasada öngörülen 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun haddi olan 20 yıl hüküm verilmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Olay, 16 Ekim 2019'da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde meydana geldi. Diz ağrısı şikayetiyle gelen Bayram Kaynak, kendisini muayene edip, ilaç yazan asistan doktor Kadir Songür'e, "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek kurumdan ayrıldı. Daha sonra hastaneye dönen Kaynak, bir anda Songür'ün odasına girip yanındaki jiletle saldırdı. Kadir Songür'e ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Jiletin koroner damara zarar vermediği ancak derin kesik olduğu belirlendi. Olayın ardından kaçan Kaynak, yakalanıp, tutuklandı.

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Kaynak, 20 yıl hapse çarptırıldı. Sanık avukatı, kararı istinafa taşıdı. Heyet, 13 ile 20 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanan sanığa, alt ve üst sınırlar arasında makul seviyeden yukarı doğru bir miktar ayrılmak suretiyle, ceza tayininin yeterli olduğu düşünülmeden en üst sınırdan 20 yıl hapis cezasına hükmolunmak suretiyle fazla ceza tayini yapıldığına karar verdi. Heyet, yerel mahkemenin verdiği 20 yıl hapis cezasını bozup dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi.YENİDEN YARGILANDIİzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta çarşamba günü yeniden yargılanan Kaynak, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapse çarptırıldı. Mahkemenin oy çokluğuyla aldığı karara, cezanın 20 yıl hapis olması gerektiği yönünde görüş bildiren Mahkeme Başkanı Dilek Çeliktaş, muhalefet şerhi koyduğunu söyleyerek duruşmayı bitirdi.'DOKTORLARIN KIYMETİ BİLİNMEKTEDİR'Karara şerh koyma sebeplerini de dosyada açıklayan Çeliktaş, o sırada hastanede bulunan infaz koruma memuru H.T.'nin, Kaynak'a engel olarak, Songür'e daha fazla vurmasını engellediği, engellenmemiş olması durumunda sanığın, Songür'e daha fazla jilet darbesi vurmasının muhakkak olduğunu belirtti. Şerh kararında, Songür'ün hastalarını muayene ettiği sırada sanığın muayene odasına aniden elinde jiletle girip hiç beklemediği anda boğazını kestiğinin sabit olduğunun altı çizildi. Songür'ün doktor olmasına da değinilen kararda, "Özellikle koronavirüs salgınında sağlık mesleğinde görev yapan kişilerin, özellikle de doktorların kıymeti ülkemizce bilinmektedir. Hatta Sağlık Bakanlığı tarafından mevcut doktor ihtiyacı nedeniyle doktorların bu salgında istifalarının bile kabul edilmediği görülmektedir. Bu nedenle insan canını kurtarmak için gece gündüz çalışan doktor olan Songür'ün, suç konusu olarak önem ve değeri aşikardır" denildi.'ÇOĞUNLUĞUN GÖRÜŞÜNE KATILMIYORUM'

Çoğunluğun kararına katılmadığını belirten Çeliktaş'ın infaz koruma memuru H.T.'nin araya girmemesi, olayın hastanede olmaması durumunda eylemin sonucunun ölümle sonuçlanacağına dikkat çektiği şerhte, tehlikenin ağırlığının en üst düzeyde olduğu belirtildi. Şerh kararında, "Tüm sebepler ışığında Kaynak'ın kastının öldürme olduğu apaçık ortadadır. Tüm bu nedenlerle yasada öngörülen kasten öldürmeye teşebbüs suçunun haddi olan 20 yıl olarak hükümde verilmesi gerektiği kanaatindeyim, bu sebeplerle sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum" ifadelerine yer verildi.