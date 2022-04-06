Mahkeme başkanından tanıklara: Mermi izi olmasa 'Ateş bile etmedi' diyeceksiniz - Son Dakika
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Mahkeme başkanından tanıklara: Mermi izi olmasa 'Ateş bile etmedi' diyeceksiniz

06.04.2022 11:27
Mahkeme başkanından tanıklara: Mermi izi olmasa 'Ateş bile etmedi' diyeceksiniz

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde geçen yıl Kemalettin Yarımbaş (53), oğluyla yaşadığı ağır hakaretler içeren tartışmanın ardından tabancayla ateş ederek eşi ve gelinini yaraladı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde geçen yıl Kemalettin Yarımbaş (53), oğluyla yaşadığı ağır hakaretler içeren tartışmanın ardından tabancayla ateş ederek eşi ve gelinini yaraladı. Yargılama sırasında aile bireyleri ve tanıkların karakoldaki ifadelerini değiştirmesine mahkeme başkanı "Mermi izi olmasa 'ateş bile etmedi' diyeceksiniz" tepkisini gösterdi. Öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralamadan yargılanan Kemalettin Yarımbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay, geçen yıl 11 Ağustos'ta Karadon Mahallesi Petek Sokak üzerinde bulunan ailenin evinde meydana geldi. Gece saatlerinde Kemalettin Yarımbaş ile oğlu Doğancan arasında karşılıklı hakaret ve tehdit içeren kavgada Kemalettin Yarımbaş, oğluna kızarak evden ayrıldı. Kemalettin Yarımbaş, sabah 9.30 sıralarında eve geldi. İddiaya göre önce evin kapı kilidine ateş eden Kemalettin Yarımbaş, mutfağa sığınan ailesine, kapıdan kurşun yağdırdı. 3 el sokak kapısına ve 5 el mutfak kapısına açılan ateş sonucu eşi S.Y. bacağından, gelini E.Y. ise göğüs bölgesinden yaralandı. Karakoldaki ifadelerinden mahkemede vazgeçen aile, tutuklu yargılanan Kemalettin Yarımbaş'dan şikayetçi olmadı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla Kemalettin Yarımbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

'SANKİ ÖLÜM SESSİZLİĞİ VARDI'Mahkemede o anları anlatan Doğancan Yarımbaş, "Babamla eve girdiği an karşı karşıya geldik, saniyelik olaydı hemen kendimi mutfağa attım. Annem ve eşimle kapıyı kilitleyip arkasına masayı devirdik. Babam ateş açmaya başladı. Sanki ölüm sessizliği vardı, hiç bağırış olmadı. Eşimin vurulduğunu gördükten sonra şoka girmişim, eşim vurulduktan sonra babam ateş etmeyi bıraktı. Babam eşimin vurulup vurulmadığını görmedi. Evden ayrılırken de sokak kapısına 3 el ateş ettiğini duydum" dedi.'ÇOK PİŞMANIM'Öldürmek gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Kemalettin Yarımbaş, "Eşim ve gelinimin mutfakta olduğunu bilmiyordum. Oğlumu ağır hakaretler içeren sözlü tartışmamızın sabahında eve gittiğimde mutfağa kaçarken gördüm. Öldürme maksadıyla ateş etmedim, sinirden ne yaptığımı bilmiyorum. Gelinimin vurulduğunu savcılıkta ifade verirken öğrendim, hüngür hüngür ağladım. Çok pişmanım gelinimi kızım gibi severim" ifadesini kullandı.?MAHKEME BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİKarakoldaki ifadelerinde, Kemalettin Yarımbaş'ın önce dış kapıya ateş ederek eve girdiğini ardından da kendilerinin mutfakta olduğunu bilerek mutfak kapısından ateş ettiğini belirten ve şikayetçi olan mağdurlar, mahkemede ifadelerini değiştirdi. Mağdurlar şikayetten vazgeçerken, tanıkların da karakoldaki ifadelerini değiştirmelerine mahkeme başkanı tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, "Mermi izi olmasa 'Ateş bile etmedi' diyeceksiniz" dedi. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kemalettin Yarımbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Mahkeme başkanından tanıklara: Mermi izi olmasa 'Ateş bile etmedi' diyeceksiniz
Mahkeme başkanından tanıklara: Mermi izi olmasa 'Ateş bile etmedi' diyeceksiniz
Mahkeme başkanından tanıklara: Mermi izi olmasa 'Ateş bile etmedi' diyeceksiniz
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Zonguldak, Hakaret, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mahkeme başkanından tanıklara: Mermi izi olmasa 'Ateş bile etmedi' diyeceksiniz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahkeme başkanından tanıklara: Mermi izi olmasa 'Ateş bile etmedi' diyeceksiniz - Son Dakika
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