Mahkeme, bisikletliye kesilen kask ve kırmızı ışık ihlali cezasını iptal etti - Son Dakika

Mahkeme, bisikletliye kesilen kask ve kırmızı ışık ihlali cezasını iptal etti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bisiklet sürücüsüne, kask takmadığı ve kırmızı ışıkta geçtiği gerekçesiyle kesilen 420 liralık ceza, mahkemece iptal edildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bisiklet sürücüsüne, kask takmadığı ve kırmızı ışıkta geçtiği gerekçesiyle kesilen 420 liralık ceza, mahkemece iptal edildi.

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Beykonak Mahallesi'nde oturan 20 yaşındaki Furkan Kudret Öz, 19 Ocak'ta bisikletiyle iş yerine giderken Kule Kavşağı'nda trafik polisince durduruldu.

Öz'e, kask takmadığı ve kırmızı ışıkta geçtiği gerekçesiyle toplam 420 lira ceza uygulandı.

Adliyeye giderek cezaya itiraz eden Öz'ün başvurusu, Kumluca Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildi.

"Karayolları Trafik Kanunu'na göre bisiklet için kask takma zorunluluğu olmadığı ve kırmızı ışık ihlaline ilişkin fotoğraf ve kamera görüntüsü gibi somut delil bulunmadığından" yapılan itirazın haklı olduğuna karar veren mahkeme, idari para cezasının hukuka aykırı olması nedeniyle kaldırılmasına hükmetti.

Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkeme lehine karar verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 20:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mahkeme, bisikletliye kesilen kask ve kırmızı ışık ihlali cezasını iptal etti - Son Dakika
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