Mahkeme, Boğaziçi Rektörlüğü'nden Prof. Zenginobuz'un Görevden Uzaklaştırılmasıyla İlgili Belgeleri 10 Gün İçinde Göndermesini İstedi

OKTAY YILDIRIM

Avukat Mert Er Karagülle, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'un 3 aylığına görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın iptali için açtıkları davada İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nin, Rektörlüğün "soruşturma dosyasını 10 gün içinde eksiksiz göndermesi" kararı aldığını aktardı.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak kararın yürütmesinin durdurulmasını ve kararın iptali istemiyle İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkeme, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderdiği ara kararda dava dosyasının incelenerek yürütmenin durdurulması isteminin görüşüldüğünü anımsattı. Ara kararda dava konusu olan "3 aylık görevden uzaklaştırma işleminin" ve bu işlemin dayanağını oluşturan tüm bilgi ve belgelerin Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından mahkemeye gönderilmesi istendi.

Mahkemenin, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne belgeleri göndermesi için 10 günlük süre tanıdığı kararında şu ifadeler yer aldı:

"Davacı hakkında soruşturma yapılmış ise hazırlanan soruşturma dosyasının (soruşturma oluru, ifadeler, tanık beyanları, savunma istem, ilk ve son savunması, soruşturma raporu, itiraz, itiraz hakkında verilen karar) bütün ekleriyle birlikte okunaklı ve onaylı bir örneğinin istenilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. ve 27. maddeleri uyarınca davalı idareye savunma ve ara kararı gereğini yerine getirmesi için 10 gün süre verilmesine, yürütmenin durdurulması isteminin savunma ve ara karar cevabı geldikten veya verilen süre geçtikten sonra incelenmesine, karar gereklerini eksiksiz olarak yerine getirmenin kanuni zorunluluk olduğu, istenilen bilgi-belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak gönderilmemesi halinde dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verileceği hususunun davalı idareye tebliğine…"

Avukat Mert Er Karagülle, davayla ilgili süreç hakkında bilgi verdi. Gülle, İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'un Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün 22 Ağustos 2022 tarihli kararı ile "üç ay süreyle görevden uzaklaştırıldığını" hatırlattı. Karagülle, üniversitenin görevden uzaklaştırma kararının 'gerekçesi' olarak; Prof. Dr. Zenginobuz'un "dilekçesiyle, görevinin gereklerine aykırı olarak yargı kararını uygulamayacağını açıkça dile getirdiği" ve bu doğrultuda "bir öğrencinin açmış olduğu iptal davasında verilen iptal kararının gereklerini yerine getirmediği" iddiasını ileri sürdüğünü belirtti. Karagülle, bunun gerçeğe aykırı olduğunu savunarak 2 aylık süreci şöyle özetledi:

"Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'un atıf yapılan dilekçesinde yer alan ifadesi aynen şöyledir: 'Üniversitemizin istinafa başvurmaması nedeniyle kesinleşen mahkeme kararı uyarınca Y… T..'a almadığı dersler için ikişer sınav hakkı tanınacak ve bu sınavlar ilgili öğretim üyelerimizce uygun zamanlarda verilecek olmasına rağmen, benzer durumda olup aynı şekilde sınav hakkı talep edecek öğrencilere almadığı derslerden sınava girme imkanı tanınmasına ilişkin ilgili yönetmelik maddesi Üniversite Senatosu tarafından değiştirilmediği sürece mümkün görünmemektedir' Bu arada alt bilgi olarak Y.T. hakkındaki kararın yönetmeliğe aykırı olduğunu ve bu konunun iptal kararının karşıoyda da belirtildiğini vurgulayalım. İptal kararı istinaf edilmiş olsa; kararın kaldırılması olasılığı çok yüksekti. Ancak; Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'un uyarısına rağmen, Rektörlük kararı istinaf etmemiştir. Sonuçta; Y.T. için 'uygulanması zorunlu' ama aynı konumdaki diğer öğrenciler için 'uygulanamaz' bir sınav hakkı ortaya çıkmıştır. Prof. Dr. Ünal Zenginobuz da bu gerçeğin altını çizmiştir ve 'yargı kararını uygulamayacağını' söylememiştir, aksine 'sınav hakkı tanınacak' demiştir. Sonuçta da sınav takvimi, öğrenci ile irtibat halinde belirlenmiş ve öğrenci sınavlarına eksiksiz girmiştir. Okuma yazması ve objektiflik kaygısı olan bir kişi, gerçeği ve Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'un uğradığı haksızlığı görür ve kabul eder. Kaldı ki (yapay) suçlama, Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'un 'İktisat Bölüm Başkanı' olarak yaptığı faaliyete ilişkin olduğundan 'görevden uzaklaştırma' kararının sadece ve sadece 'İktisat Bölüm Başkanlığı' ile sınırlı olması gerekirken; görevden uzaklaştırma kararı geniş uygulanmakta ve Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'un, 'araştırmacı' ve 'eğitmen' olarak üstlendiği görevleri tamamen engellemektedir."