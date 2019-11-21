Son Dakika Haberleri: Mahkeme Çağla Şıkel'i haklı buldu, 3 ay ceza verdi!
Son Dakika Magazin Mahkeme Çağla Şıkel'i haklı buldu, 3 ay ceza verdi! - Son Dakika Magazin

Mahkeme Çağla Şıkel'i haklı buldu, 3 ay ceza verdi!

6 saat önce

Çağla Şıkel hakkında yapılan yorumlara karşı sessizliğini adliyede bozdu.

Mahkeme Çağla Şıkel'i haklı buldu, 3 ay ceza verdi!, System.String[]

Çağla Şıkel hakkında yapılan yorumlara karşı sessizliğini adliyede bozdu. Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü manken Avukatı Bükçün Canatik aracılığıyla Arto'nun kendisi hakkında konuşmaması ve yaklaşmaması için uzaklaştırma talebinde bulundu.


Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi Şıkel'in isteğini kabul ederek Arto'nun 3 ay süreyle Şıkel'e yaklaşmamasına karar verdi.


Mahkeme, kararında "Şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılama içeren tüm sözlü davranışlarda bulunmamasına, kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, konutuna yaklaşmamasına ve bulunduğu ikametlere yaklaşmamasına, basılı sözlü ve yazılı basın ve internet ortamında hakkında konuşmamasına, açıklama yapmamasına, yorum yapmamasına ve fotoğraf - video paylaşmamasına 3 ay karar verildi" dedi.

Çağla Şıkel, Sabah, Arto, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:06 
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