Mahkeme Çıkışı Kavga: 2 Yaralı
1 saat önce
Gaziantep'te cinayet davasında tutuklu yargılanan 2 kişinin yakınları mahkeme çıkışı kavga etti.
Gaziantep
'te cinayet davasında tutuklu yargılanan 2 kişinin yakınları mahkeme çıkışı kavga
etti. Kavgada 2 kişi yaralanırken, olaya karışan 10 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te 6 yıl önce silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 32 yaşındaki Ekrem Süslü'nün davasında tutuklu yargılanan Serdar D. ve Nebi D.'nin akrabaları arasında duruşma sonrası kavga çıktı. Kavgada darp edilen 2 kişi yaralanırken, adliye polisleri havaya ateş ederek kavgayı ayırdı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürülürken, polis kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:38 Kaynak: İHA
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