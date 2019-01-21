Mahkeme "Cinsel İstismar" Sanığının Cezasını Arttırdı

Gaziantep'te 4 yıl önce 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz edip yaraladığı gerekçesiyle 50 yıl hapis cezası verilen sanık, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davada 54,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te 4 yıl önce 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz edip yaraladığı gerekçesiyle 50 yıl hapis cezası verilen sanık, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davada 54,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ümit Süzer ile avukatı katıldı.



Mahkeme başkanı, önceki kararın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tebliğ edilmediği için Yargıtay tarafından bozulduğunu belirterek sanığa söz hakkı verdi.



Sanık Süzer, önceki savunmalarını yineledi, savcı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığa "nitelikli cinsel istismar", "hürriyeti yoksun kılma" ve "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçlarından 54 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



Heyet, sanık hakkında indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.



Gaziantep'te 5 Ocak'ta babasının kantinci olarak çalıştığı okulda oynarken kaybolan 3 yaşındaki İ.K, garda yaralı halde bulunmuş, olaydan 2 gün sonra yakalanan Ümit Süzer, "cinsel taciz" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.



Sanık, 10 Haziran 2015'te yargılandığı mahkemece ilk celsede 50 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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