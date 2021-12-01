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MAHKEME, EMİRDAĞ YAYLALARINDA ALTIN ARAMA FAALİYETLERİNİ DURDURDU - Son Dakika

MAHKEME, EMİRDAĞ YAYLALARINDA ALTIN ARAMA FAALİYETLERİNİ DURDURDU

01.12.2021 16:58
MAHKEME, EMİRDAĞ YAYLALARINDA ALTIN ARAMA FAALİYETLERİNİ DURDURDU

AFYONKARAHİSAR Emirdağ yaylalarında altın arayan TÜPRAG şirketine verilen geçici maden arama ruhsatının iptaline yönelik köylülerin açtığı davayı reddeden Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nin kararı, üst mahkemeye taşındı.

AFYONKARAHİSAR Emirdağ yaylalarında altın arayan TÜPRAG şirketine verilen geçici maden arama ruhsatının iptaline yönelik köylülerin açtığı davayı reddeden Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nin kararı, üst mahkemeye taşındı. Konya Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, alanda bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğini belirterek, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu.

Afyonkarahisar Valiliği'nin, Kanada merkezli TÜPRAG şirketine Emirdağ'a bağlı Tez köyü sınırları içerisinde mera vasıflı 7 bin 899,99 metrekarelik arazide maden arama ve sondaj faaliyetine geçici olarak izin vermesi üzerine Tez köyü, Türkmen Akören köyü, Suvermez Köyü ve Dere köyü muhtarlıklarının yanı sıra, Emirdağ Süt Üreticileri Birliği, Afyonkarahisar Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından dava açıldı. Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nin davayı reddetmesi üzerine davacılar, üst mahkemeye itiraz etti.

ÜST MAHKEME KARARI BOZDU

Dosyaya bakan Konya Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, alt mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu. Bilirkişi raporunun ardından yeniden bir karar verilmesi gerektiğine vurgu yapılan mahkeme kararında, ilk derece mahkemesince keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmadan karar verildiğine dikkat çekildi.

'KARAR BİZE MORAL OLDU'

Emirdağ Yaylaları Doğa Platformu üyesi ve sözcüsü Nurettin Yılmaz, kararın bölge halkındaki umudu yeşerttiğini söyledi. Yılmaz, "Emirdağ'da 200 bin baş koyunumuz var. 100 bin başı yaylaya çıkıyor. 100 bin baş koyunun en az 50-60 bininin, gelecekte ise tamamının yayladan inmesi demek. Vatandaş bunları ovada beslemeye kalkarsa yılda en az 20 milyon lira ilave yem parası gelecek. Bölgede, o dağlardan beslenen göletler var. 15 bin dekar alan sulanıyor. Eğer o alanı kaybedersek yıllık 15 milyon lira kaybımız var. 60 bin koyun kaybı, yılda 100 bin kuzu kaybı demek. Üretim kaybımız olacak. Bu da yılda 2 milyar lira demek. Böyle bir felaketle karşı karşıyayız. İki sulama göleti yok olacak. 6-7 köyün içme suları bitecek. Kaybedeceğimiz derelerimizi, ileride siyanürden doğacak sağlık felaketini saymıyoruz bile. Bölgede hayvancılık ve tarım bitecektir. Karar bize moral oldu" diye konuştu.

MAHKEME, EMİRDAĞ YAYLALARINDA ALTIN ARAMA FAALİYETLERİNİ DURDURDU
MAHKEME, EMİRDAĞ YAYLALARINDA ALTIN ARAMA FAALİYETLERİNİ DURDURDU
MAHKEME, EMİRDAĞ YAYLALARINDA ALTIN ARAMA FAALİYETLERİNİ DURDURDU
MAHKEME, EMİRDAĞ YAYLALARINDA ALTIN ARAMA FAALİYETLERİNİ DURDURDU
MAHKEME, EMİRDAĞ YAYLALARINDA ALTIN ARAMA FAALİYETLERİNİ DURDURDU
MAHKEME, EMİRDAĞ YAYLALARINDA ALTIN ARAMA FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Karahisar, Mahkeme, Kanada, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MAHKEME, EMİRDAĞ YAYLALARINDA ALTIN ARAMA FAALİYETLERİNİ DURDURDU - Son Dakika


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