Son Dakika Haberleri: Mahkeme Eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'i Suçlu Buldu

Mahkeme Eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'i Suçlu Buldu

1 saat önce

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rus askeri birliklerini ülkeye çağırdığı gerekçesiyle "devlete ihanet suçlamasıyla" hakkında açılan davada suçlu bulundu.

Mahkeme Eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'i Suçlu Buldu, System.String[]
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rus askeri birliklerini ülkeye çağırdığı gerekçesiyle "devlete ihanet suçlamasıyla" hakkında açılan davada suçlu bulundu.

Kiev Obolon Bölge Mahkemesinde yapılan karar duruşması sabah saatleri itibarıyla başladı. Yanukoviç'in katılmadığı duruşma öncesi mahkeme etrafında geniş güvenlik önlemi alındı.

Mahkemenin hakimi Vladislav Devyatko, delil olarak 2014'te meydan olayları esnasında dönemin Devlet Başkanı Yanukoviç'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı, Ukrayna'daki karışıklık nedeniyle Rus askeri birliklerin ülkeye davetini içeren mektubu okudu.

Yanukoviç'in 1 Mart 2014'te Putin'e söz konusu mektupla başvurduğunu hatırlatan Devyatko, "Yanukoviç, bu daveti ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yıkıcı eylemlerine yardımcı oldu." dedi.

Hakim Devyatko, sanığın uygun ve kabul edilebilir delillerle suçlu bulunduğunu söyledi.

Duruşmanın sonunda mahkemenin Yanukoviç'in kendisine yöneltilen suçlardan dolayı alacağı cezayı açıklaması bekleniyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2013-2014'te yaşanan protesto olaylarıyla Rusya'ya kaçan Yanukoviç, devlete ihanet ile Ukrayna'nın devlet sınırlarının değiştirilmesine yönelik kasıtlı eylemlere ve Ukrayna'ya yönelik saldırılara yardımcı olmak suçlamalarıyla 4 Mayıs 2017'de yargılanmaya başlandı.

Davanın başlamasından bu yana 89 duruşmanın yapıldığı mahkemede karar aşaması öncesi son söz için defalarca duruşmaya çağrılan Yanukoviç, video konferans yoluyla da olsa katılmayı reddetmişti.

Savcılık eski Devlet Başkanı Yanukoviç'in 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:14 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hadise'nin Takıntılı Hayranı 5 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı Rusya Lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Böyle Uğurladı

Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Seçiminde, İlk Turda 3 Aday da Yeterli Oyu Alamadığı İçin İkinci Tura Geçildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 14:27:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mahkeme Eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'i Suçlu Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]