Mahkeme, Esra Hankulu davasında Ümitcan Uygun'a verilen 10 yıl hapsin gerekçesini açıkladı - Son Dakika
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Mahkeme, Esra Hankulu davasında Ümitcan Uygun'a verilen 10 yıl hapsin gerekçesini açıkladı

14.05.2022 13:50

Ankara'da Ümitcan Uygun'un, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılandığı davada aldığı 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı. Kararda Uygun'un Hankulu'ya darp- cebir uyguladığı ancak fenalaşmasıyla diğer 2 sanıkla banyoya götürüp, ıslatarak kendine getirmeye çalışması nedeniyle öldürme kastı ile hareket etmediği belirtildi.

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun, gözaltına alındı. Uygun, 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun hakkında, 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek hakkında ise 'suç delillerini karartma' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

10 YIL HAPİS CEZASI

Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 13 Nisan'daki karar duruşmasında, cumhuriyet savcısının ağırlaştırılmış müebbet hapis istediği Uygun'a, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Kararda takdir indirimi uygulanmadı. Hükümle beraber sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Tutuksuz sanıklar Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'e ise 'suç delillerini karartma' suçundan 1'er ay 6'şar gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, verilen hükmün gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, olay günü sanık Ümitcan Uygun'un, Esra Hankulu'na birlikte kaldığı odada hayatını kaybetmesi sonucunu doğuracak şekilde baş bölgesine darp-cebir uyguladığı belirtildi. Cebrin sanık tarafından Hankulu'nun düşürülerek başının sert ve künt zemine çarptırılması veya kafaya sert ve künt cismin vurulması sonucu mu oluştuğunun adli tıp raporlarında tam olarak belirlenemediği vurgulandı.

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"AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA SUÇU"

Alınan raporlarda Hankulu'nun, sanığın evde olduğu saatte öldüğünün tespit edildiği aktarılarak, Uygun'un kıza yönelik darp eylemini de gerçekleştirdiği, bunun sonucu olarak da Hankulu'nun fenalaştığı aktarıldı. Sanık Ümitcan Uygun'un, Esra Hankulu'yu baygınlık geçirmesi üzerine diğer 2 sanıkla banyoya götürüp, ıslatarak kendine getirmeye çalıştığı belirtildi. Kendine gelen Hankulu'nun çay demleyip, sanıklarla bir süre sohbet ettiği, bu durumun da Uygun'un kendisine olumsuz tavrının olmadığını gösterdiğine dikkat çekildi. Uygun'un, daha sonra Hankulu ile odaya gittiği de göz önüne alındığında öldürme kastı olmadığı kanaatine varıldığı, bu nedenle 'kasten öldürme' suçundan değil 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan hüküm kurulduğu vurgulandı.

KARARA İTİRAZ

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Hankulu ailesinin avukatı Nuran Özdemir, kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Özdemir, itiraz dilekçesinde, mahkemenin yargılama sonunda adil olmayan karar verdiğini, sanığa 'kasten öldürme' suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirterek, kararın bozulmasını talep etti.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mahkeme, Esra Hankulu davasında Ümitcan Uygun'a verilen 10 yıl hapsin gerekçesini açıkladı - Son Dakika


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13:50 Mahkeme, Esra Hankulu davasında Ümitcan Uygun'a verilen 10 yıl hapsin gerekçesini açıkladı
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SON DAKİKA: Mahkeme, Esra Hankulu davasında Ümitcan Uygun'a verilen 10 yıl hapsin gerekçesini açıkladı - Son Dakika
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