Mahkeme grevdeki işçileri haklı buldu, ek seferler durduruldu
2 saat önce
Mahkeme, grevdeki İZBAN işçilerinin "grevin kırıldığı suçlaması"nı haklı bularak ek seferlerin ihtiyati tedbir kararıyla durdurulmasına karar verdi.
Mahkeme, grevdeki İZBAN işçilerinin "grevin kırıldığı suçlaması"nı haklı bularak ek seferlerin ihtiyati tedbir kararıyla durdurulmasına karar verdi. Buna göre "kamu yararı" gerekçesiyle 7 işçi tarafından gerçekleştirilen günlük 48 sefer sonlandırılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:48
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