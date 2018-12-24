Son Dakika Haberleri: Mahkeme grevdeki işçileri haklı buldu, ek seferler durduruldu

Mahkeme grevdeki işçileri haklı buldu, ek seferler durduruldu

2 saat önce

Mahkeme, grevdeki İZBAN işçilerinin "grevin kırıldığı suçlaması"nı haklı bularak ek seferlerin ihtiyati tedbir kararıyla durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme grevdeki işçileri haklı buldu, ek seferler durduruldu, System.String[]
Mahkeme, grevdeki İZBAN işçilerinin "grevin kırıldığı suçlaması"nı haklı bularak ek seferlerin ihtiyati tedbir kararıyla durdurulmasına karar verdi. Buna göre "kamu yararı" gerekçesiyle 7 işçi tarafından gerçekleştirilen günlük 48 sefer sonlandırılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:48 

İşçi, Ekonomi
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