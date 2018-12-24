Mahkeme grevdeki işçileri haklı buldu, ek seferler durduruldu

Mahkeme, grevdeki İZBAN işçilerinin "grevin kırıldığı suçlaması"nı haklı bularak ek seferlerin ihtiyati tedbir kararıyla durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme, grevdeki İZBAN işçilerinin "grevin kırıldığı suçlaması"nı haklı bularak ek seferlerin ihtiyati tedbir kararıyla durdurulmasına karar verdi. Buna göre "kamu yararı" gerekçesiyle 7 işçi tarafından gerçekleştirilen günlük 48 sefer sonlandırılacak.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Evli ve 2 Çocuk Babası, 1600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atladı

Bomba İddia! Reyting Rekortmeni Diziler 2019'da Ücretli İzlenecek

Inter, Belçikalı Oyuncu Radja Nainggolan'ı Satma Kararı Aldı

Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Gelecek İndirim Miktarı Netleşti