Mahkeme heyeti duruşmaya katılamayan yaşlıları huzurevinde dinledi - Son Dakika
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Mahkeme heyeti duruşmaya katılamayan yaşlıları huzurevinde dinledi

12.10.2022 14:34
Mahkeme heyeti duruşmaya katılamayan yaşlıları huzurevinde dinledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, huzurevindeki tartışma nedeniyle açılan davada müşteki ve mağdur yaşları nedeniyle mahkemeye katılamayınca "evde adalet hizmeti" kapsamında huzurevinde dinlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, huzurevindeki tartışma nedeniyle açılan davada müşteki ve mağdur yaşları nedeniyle mahkemeye katılamayınca "evde adalet hizmeti" kapsamında huzurevinde dinlendi.

Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Fatma Göztepe Huzurevinde kalan 89 yaşındaki A.A. ile 94 yaşındaki N.Y. nisan ayında münakaşa etti.

Tartışmanın büyümesiyle konu mahkemeye taşındı ve İnegöl 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Taraflar yaşları nedeniyle ilk celseye katılamayınca mahkeme heyeti, hastalık, malullük veya başka bir sebeple mahkemeye gidemeyenler için sunulan "evde adalet hizmeti" kapsamında tarafları huzurevinde dinledi.

İfadeleri alan heyet, duruşmayı erteledi.

YORUMLAR
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Duruşmaya gidemeyen yaşlılar için mahkeme heyeti huzurevine geldi Duruşmaya gidemeyen yaşlılar için mahkeme heyeti huzurevine geldi Huzurevinde tartışan 89 ve 94 yaşındaki iki adam mahkemelik oldu! İkili, duruşmaya katılamayınca mahkeme heyeti ifade almak için huzurevine gitti Huzurevinde tartışan 89 ve 94 yaşındaki iki adam mahkemelik oldu! İkili, duruşmaya katılamayınca mahkeme heyeti ifade almak için huzurevine gitti
Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahkeme heyeti duruşmaya katılamayan yaşlıları huzurevinde dinledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mahkeme heyeti duruşmaya katılamayan yaşlıları huzurevinde dinledi - Son Dakika
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