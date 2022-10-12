Mahkeme heyeti duruşmaya katılamayan yaşlıları huzurevinde dinledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, huzurevindeki tartışma nedeniyle açılan davada müşteki ve mağdur yaşları nedeniyle mahkemeye katılamayınca "evde adalet hizmeti" kapsamında huzurevinde dinlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, huzurevindeki tartışma nedeniyle açılan davada müşteki ve mağdur yaşları nedeniyle mahkemeye katılamayınca "evde adalet hizmeti" kapsamında huzurevinde dinlendi. Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Fatma Göztepe Huzurevinde kalan 89 yaşındaki A.A. ile 94 yaşındaki N.Y. nisan ayında münakaşa etti. Tartışmanın büyümesiyle konu mahkemeye taşındı ve İnegöl 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Taraflar yaşları nedeniyle ilk celseye katılamayınca mahkeme heyeti, hastalık, malullük veya başka bir sebeple mahkemeye gidemeyenler için sunulan "evde adalet hizmeti" kapsamında tarafları huzurevinde dinledi. İfadeleri alan heyet, duruşmayı erteledi.

Duruşmaya gidemeyen yaşlılar için mahkeme heyeti huzurevine geldi

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