Son Dakika Haberleri: Mahkeme heyeti Selmet Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbirleri kaldırdı
Son Dakika 3. Sayfa Mahkeme heyeti Selmet Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbirleri kaldırdı

Mahkeme heyeti Selmet Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbirleri kaldırdı

27 dakika önce

Mahkeme heyeti Selmet Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbirleri kaldırdı Selmet Şükür'ün davasına devam edildi SAKARYA - FETÖ kapsamında aranan eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün davasına devam edildi.

Mahkeme heyeti Selmet Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbirleri kaldırdı

Selmet Şükür'ün davasına devam edildi


SAKARYA - FETÖ kapsamında aranan eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün davasına devam edildi. Davada mahkeme heyeti Selmet Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Soruşturma kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Selmet Şükür, 25 Kasım 2016 tarihinde sağlık sorunları sebebiyle ev hapsi uygulaması ve yurtdışı yasağıyla tahliye edilmişti. Şükür için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı 5 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede, Selmet Şükür 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen davaya sanık Selmet Şükür ve avukatları katıldı. Gerçekleşen davada gizli tanık dinlendi.

Gizli tanık, sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti Selmet Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar verirken dava ileriki bir tarihe ertelendi.

Mahkeme heyeti Selmet Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbirleri kaldırdı

Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:41 Kaynak: İHA
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