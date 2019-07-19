Son Dakika Haberleri: Mahkeme, Hollanda'yı Srebrenica katliamından kısmen sorumlu buldu
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Mahkeme, Hollanda'yı Srebrenica katliamından kısmen sorumlu buldu

2 saat önce

Hollanda Yüksek Mahkemesi, Hollanda'nın 13 Temmuz 1995'te Srebrenica'daki 300 Müslümanın ölümünden kısmen sorumlu olduğuna karar verdi.

Mahkeme, Hollanda'yı Srebrenica katliamından kısmen sorumlu buldu, System.String[]
Hollanda Yüksek Mahkemesi, Hollanda'nın 13 Temmuz 1995'te Srebrenica'daki 300 Müslümanın ölümünden kısmen sorumlu olduğuna karar verdi.

Bosna Hersek'in Srebrenica şehrinde yaşayan Müslüman halkı korumakla görevli Hollanda askerleri, güvenliği sağlamamış ve Sırpların Temmuz 1995'teki katliamını görmezlikten gelmişti. Mağdurların akrabaları, ilk olarak 2007'de Hollanda'ya dava açtı ve ülkenin 300 Müslüman erkeğin ölümünden sorumlu olduğunu savundu. Hollanda Yüksek Mahkemesi, bugün görülen son duruşmanın ardından Hollanda'nın Srebrenica'daki 300 Müslümanın ölümünden kısmen sorumlu olduğuna karar verdi.

Bosna-Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da Temmuz 1995'te Bosnalı Sırplar tarafından 8 bin Müslüman öldürüldü. - LAHEY
Hollanda, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:42 Kaynak: İHA
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