Mahkeme, kanser hastasının tedavisinde gerekli ilacın SGK tarafından karşılanmasına hükmetti - Son Dakika

Diyarbakır 4. İş Mahkemesi, açtığı davada akciğer zarı kanseriyle mücadele eden Yusuf Zor'un tedavisi için gerekli olan ilacın bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmasına karar verdi.

Diyarbakır'da yaşayan Zor'a (69) 3 yıl önce Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıbbi Onkoloji Bölümünde yaptırdığı tetkikler sonucu akciğer zarı kanseri teşhisi konuldu.

Kemoterapi tedavisine başlayan Zor, 9 kez kemoterapi almasına rağmen hastalığının bu tedaviye cevap vermediği belirlendi. Bir dizi tetkik yapılan Zor'a doktorlar hastalığına iyi geleceğini belirttikleri "Opdivo" isimli ilacı önerdi.

15 günde bir 3 ay kullanması önerilen ilacın SGK tarafından karşılanmadığını öğrenen Zor, sağlığına kavuşmak için ilacı kendi imkanlarıyla satın aldı.

İlaç bedelini karşılayacak imkanı kalmayan Zor, avukatı Dilan Didem Durak aracılığıyla Diyarbakır 4. İş Mahkemesine, "SGK tarafından ilaç bedelinin kesinti yapılmadan karşılanması, ödediği ilaç bedeli 21 bin 776 liranın da yasal faizi ile kendisine tahsil edilmesi" talebiyle dava açtı.

Davalı kurum da avukatları aracılığıyla mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, "Kurumumuz tarafından davacıya belirtilen ilaç bedelinin ödenmesi mümkün değildir, yersiz açılan davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz." denildi.

Talepleri değerlendiren mahkeme, Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumundan endikasyon dışı başvuru ile kullanım onayı alınan ilacın Sağlık Uygulama Tebliğine uygun olduğunun anlaşıldığını, davanın bu nedenle kabul edildiğini belirterek, ilaç bedeli olarak ödenen 21 bin 776 liranın işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsil edilerek, davacıya ödenmesine karar verdi.

"Zorunlu olan her türlü sağlık desteği sosyal güvence kapsamında değerlendirilmelidir"

Mahkemenin karara ilişkin gerekçesinde şu ifadeler yer verildi:

"Sosyal güvenlik, kişilerin karşılaşma ihtimali olan risklere karşı güvence sağlanması temeline dayanmakla, bilhassa sağlık hususunda karşılaşılan risklerin sosyal güvence altında olması esastır. Yaşam hakkının kutsallığı tartışmasızken, davacının yaşamının sağlıklı şekilde devamı için lüzumlu ve zorunlu olan her türlü sağlık desteği sosyal güvence kapsamında değerlendirilmelidir. Davacının hastalığı kemoterapi tedavisine yanıt vermemiş, ilacın kullanılmasından sonra hastalığı tedaviye yanıt vermiştir. İlacın kesilmesi halinde davacıda hayati risk oluşabilecektir."

"Kararı emsal olarak görüyoruz"

Kararı AA muhabirine değerlendiren avukat Durak, akciğer kanseri teşhisi konulan müvekkilinin yıllarca kemoterapi görmesine rağmen hastalığının ilerlediğini söyledi.

Kemoterapinin sonuç vermemesi nedeniyle doktorunun da onayıyla akıllı ilaç tedavisine başlanıldığını dile getiren Durak, kullandığı ilaçlar sayesinde müvekkilinin hastalığında iyileşme görüldüğünü ifade etti.

Durak, müvekkilinin uzun bir süre bu ilacı kullanması gerektiğine ve maliyetinin çok yüksek olduğuna işaret ederek, "Müvekkilim emekli olduğu için ilacı karşılamakta çok büyük zorluklar yaşadığı için bize başvuruda bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayıyla dava açtık. Dava süresince ihtiyati tedbir ile müvekkilimin ilacı ücretsiz temin edebileceği yönünde ara karar aldık. Dava, doktoru reçete ettiği sürece müvekkilimin kullanacağı bu ilacın SGK tarafından karşılanması yönünde kararla neticelendi." dedi.

Kararın başka hastaları da ilgilendirdiği için sevindirici olduğunu anlatan Durak, bazı hastalarda kemoterapi tedavisinin fayda göstermeyebildiğine dikkati çekti.

Durak, "İlaçların maliyeti çok yüksek. Herkes tarafından karşılanamıyor. SGK'ya bağlı olan kişilere bu ilaçların kurum tarafından temin edilmesine ilişkin kararı emsal olarak görüyoruz. Birçok kişinin bu kararla dava açabileceğine inanıyorum." diye konuştu.