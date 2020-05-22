Mahkeme karanını verdi; Özdil ailesine ait villanın 'kaçak' bölümleri yıkılacak - Son Dakika

Mahkeme karanını verdi; Özdil ailesine ait villanın 'kaçak' bölümleri yıkılacak
yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villanın, kaçak olduğu öne sürülen bölümleriyle ilgili Muğla 1'inci İdare Mahkemesi, villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili Özdil ailesinin talebi olan yürütmeyi durdurma kararına gerek olmadığına hükmetti.
yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villanın, kaçak olduğu öne sürülen bölümleriyle ilgili Muğla 1'inci İdare Mahkemesi, villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili Özdil ailesinin talebi olan yürütmeyi durdurma kararına gerek olmadığına hükmetti. Mahkeme ayrıca, Özdil ailesinin yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma talebini de yerinde görmedi. Böylece, Özdil ailesine ait villanın kaçak olduğu ileri sürülen bölümlerinin yıkılmasının önü açıldı.
Özdil ailesine ait villanın kaçak olduğu öne sürülen bölümleriyle ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Yıkım kararını veren Bodrum Belediyesi ve yapı kayıt belgesini iptal eden Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün savunmalarının mahkemeye ulaşması üzerine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nden çifte karar çıktı. Mahkeme, villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili yürütmesinin durdurulması talebini 'hukuka uygun olduğu' gerekçesiyle reddetti. Daha önce idarenin savunma vermesi için işlemi geçici olarak durduran mahkemenin yürütmeyi durdurma ile ilgili son kararı 'ret' yönünde oldu. Böylece Yılmaz Özdil'in villasının kaçak olduğu ileri sürülen bölümlerinin yıkılmasının önü açıldı. Söz konusu kararda, ilgili kanunda belirtilen idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının oluşmadığı anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine oy birliği ile karar verildiği belirtildi. Muğla 1'inci İdare Mahkemesi bir başka kararında ise yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma talebini ele aldı. Mahkeme, yapı kayıt belgesi işlemi iptalinin de hukuka uygun olduğu için yürütmeyi durdurma kararı verilmesine gerek olmadığına hükmetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 08:07 Kaynak: DHA
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