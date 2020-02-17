Mahkeme karantinadan kaçan Rus kadının hastaneye geri gönderilmesine karar verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mahkeme karantinadan kaçan Rus kadının hastaneye geri gönderilmesine karar verdi - Son Dakika Dünya

Mahkeme karantinadan kaçan Rus kadının hastaneye geri gönderilmesine karar verdi

6 saat önce

Rusya'da mahkeme koronavirüs salgınına karşı kurulan karantinadan kaçan kadının tesise geri gönderilmesine karar verdi

Mahkeme karantinadan kaçan Rus kadının hastaneye geri gönderilmesine karar verdi, System.String[]

Rusya'da mahkeme koronavirüs salgınına karşı kurulan karantinadan kaçan kadının tesise geri gönderilmesine karar verdi.


Alla Ilyina, Çin'den Saint Petersburg'a döndükten sonra boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuş bunun üzerine Botkin Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nde karantina altına alınmıştı.

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Saint Petersburg, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:49 
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