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Mahkeme karantinadan kaçan Rus kadının hastaneye geri gönderilmesine karar verdi
6 saat önce
Rusya'da mahkeme koronavirüs salgınına karşı kurulan karantinadan kaçan kadının tesise geri gönderilmesine karar verdi
Rusya'da mahkeme koronavirüs salgınına karşı kurulan karantinadan kaçan kadının tesise geri gönderilmesine karar verdi.
Alla Ilyina, Çin'den Saint Petersburg'a döndükten sonra boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuş bunun üzerine Botkin Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nde karantina altına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:49
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