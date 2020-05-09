Mahkeme kararı aranmaksızın 331 bin ad soyad düzeltmesi yapıldı - Son Dakika

Sağlık kuruluşlarınca bugüne kadar 20 bin 347 doğum, 118 bin 522 ölüm dijital ortamda aile kütüğüne tescil edildi. Mahkeme kararı aranmaksızın 331 bin 634 ad-soyad düzeltmesi yapıldı.

Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, nüfus hizmetlerinin yürütülmesine, nüfus kütüklerinin kağıt ve elektronik ortamda tutulmasına, dış temsilcilikler ve yetkili kurumlarca nüfus olaylarına ait dayanak belgelerini oluşturan bilgilerin merkezi veri tabanına elektronik ortamda gönderilmesi veya tesciline, uluslararası aile cüzdanları ve mavi kartlara ait form ve tutanakların düzenlenmesine, devir ve teslimine ve bu hizmetleri yürüten kamu görevlilerinin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Yönetmelikle, 29 Eylül 2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Nüfus hizmetlerinin sunumunda verimlilik hedeflendi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kamu yönetiminde yapılan reformlara ve vatandaş odaklı hizmet anlayışına uygun şekilde nüfus hizmetlerinin sunumunda verimlilik ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla hazırlandı.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan düzenlemelere ilişkin usul ve esasların da belirlendiği yönetmelikle nu¨fus hizmetlerinin gu¨nu¨n degˆis¸en ve gelis¸en kos¸ullarına uygun olarak yu¨ru¨tu¨lmesi, uygulamaların gu¨ncelligˆinin sagˆlanması hedeflendi.

e-Devlet'ten 33 milyon nüfus kayıt örneği

Kanunda yapılan değişikliklerin ardından 2018'de uygulanmaya başlanan, sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen çocukların nüfus müdürlüklerine gidilmeden sağlık kuruluşu tarafından elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilmesi uygulaması ile 20 bin 347 çocuğun Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ailelerinin adresine gönderildi.

Nu¨fus mu¨du¨rlu¨klerine gelmeye gerek kalınmadan geçen yıldan bugüne kadar sagˆlık kurulus¸larınca 118 bin 522 o¨lu¨m olayı elektronik ortamda anlık olarak aile ku¨tu¨klerine tescil edildi.

2017'de bas¸layan ve su¨resi uzatılarak kapsamı genis¸letilen isim ve soy isimde yazım imla hatası veya du¨zeltme is¸areti kullanılmasından kaynaklanan anlam degˆis¸ikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın degˆis¸tirilmesine imkan sagˆlayan uygulama sayesinde bugu¨ne kadar 331 bin 634 ad-soyad du¨zeltmesi yapıldı.

Yurt dıs¸ında yas¸ayan vatandas¸lara yo¨nelik olarak yabancı u¨lke adli veya idari makamlarınca verilen bos¸anma kararlarının olus¸turulan komisyonlar tarafından nu¨fus kayıtlarına tescili kapsamında bugüne kadar 17 bin 529 tescil işlemi gerc¸ekles¸tirildi.

Nu¨fus kayıt o¨rnegˆi ve yerles¸im yeri belgelerinin e-Devlet Kapısı u¨zerinden alınabilmesine imkan veren uygulamayla bugüne kadar 33 milyon 789 bin 27 nu¨fus kayıt o¨rnegˆi, 36 milyon 145 bin 775 yerles¸im yeri belgesi e-Devlet Kapısı u¨zerinden alındı.