Mahkeme kararına rağmen, kızını göstermedi - Son Dakika

İstanbul'da yaşayan Ayhan Top, velayeti eski eşinde olan kızını görebilmek için 900 kilometre yol kat ederek Sivas'a geldi. Ancak eski eşini adreste bulamayan baba, sürekli adres değiştiren eski eşinin mahkeme kararı olmasına rağmen kızını kendisine göstermediğini söyleyerek yetkililerden yardım bekliyor.



İddialara göre, 3 çocuk sahibi Ayhan Top ile S.Y., 2018 yılında anlaşmalı boşanma kararı alarak Sivas 1. Aile Mahkemesine başvurdu. Mahkeme çifti boşayarak çocuklardan Ömer (11) ve Oktay'ın (13) velayetini babaya, Hiranur'un (4) velayetini ise anneye vererek hem anne hem de babaya her ayın ilk ve üçüncü haftası çocuklarını görme hakkı tanıdı. Eşinden ayrılan baba bir süre sonra velayeti kendisinde olan 2 çocuğunu da alarak İstanbul'a yerleşti. Baba Ayhan Top, velayeti annede olan kızı Hiranur'u görmek için yaklaşık 900 kilometre yol kat ederek İstanbul'dan Sivas'a geldi. Fakat çok sevdiği kızı Hiranur'u görmek için eski eşinin evine giden baba büyük bir şok yaşadı. Adreste eski eşi Ş.Y.'yi ve çok sevdiği kızı Hiranur'u bulamayan baba, eski eşinin başka bir adrese taşındığını öğrendi. Kızı Hiranur'u göremeyen baba büyük bir üzüntü yaşayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Çok sevdiği kızını göremeyen baba eski eşi tarafından kızının sosyal medyaya atılan fotoğraflarına bakmakla yetindi. Acılı baba çok sevdiği kızını görebilmek için yetkililerden yardım bekliyor.



"Çocuğumu bana göstermiyor"



Çocuğunu görmek isteyen baba Ayhan Top, eski eşinin mahkeme kararı olmasına rağmen kızı Hiranur'u kendisine göstermediğini söyleyerek, "3 tane çocuğum var benim eşim ile ayrıldım. Çocuğumu görmekte sürekli sıkıntı çekiyorum, annesi benden kaçırıyor. İki tane daha çocuğum var onları kendisi gelip görmüyor. Bana da buradaki çocuğumu göstermiyor. Buraya geldiğim zaman sürekli emniyette geçiriyorum. İstanbul'dan geldim şimdi çocuğumu bulamadım. Eski eşim adresini değiştirmiş, sürekli değiştiriyor. Çocuğumu bana göstermiyor. Elimde mahkeme kararı olduğu halde göstermiyor. Mahkeme kararında her ayın 1. haftası ve 3. haftası Cumartesi alıp Pazar akşamı teslim etmem gerekiyor. Ama çocuğumu kaçıracakmışım diyerek çocuğumu göstermiyor. Buna bir çare bulunmasını istiyorum. Sonuçta babasıyım benim de görme hakkım var. Çocuğu benden sürekli soğutuyor. Bin kilometreden buraya geliyorum. Telefonumu engellemiş kendisine ulaşamıyorum. Polise gittim tutanak tutturdum" dedi. - SİVAS