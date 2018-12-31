Mahkeme Kararında Direndi; Hasan Akar'ı 2 Yıl 6 Ay Hapse Çarptırdı

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının İstinaf Mahkemesi'nce bozulması üzerine Hasan Akar'ın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı.

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının İstinaf Mahkemesi'nce bozulması üzerine Hasan Akar'ın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, eski kararında direndi ve Hasan Akar'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



HASAN AKAR DURUŞMAYA KATILMADI



Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Hasan Akar katılmazken, Avukatı Mustafa Arıboğa hazır bulundu. Söz alan Avukat Arıboğa, İstinaf Mahkemesi'nin bozma gerekçelerine değinerek, söz konusu videonun 14 yıl öncesine ait olduğunu, videonun 3. kişiler tarafından servis edildiğini, videonun servis edilmesinde müvekkilinin dahili olmadığını, videonun müvekkili tarafından aleniyete intikal ettirilmediğini belirtti. Avukat Arıboğa, müvekkilinin savunmasında üslubunun kendisine yakışmadığını, hissi taşkınlıkla söylediğini belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.



MAHKEME KARARINDA DİRENDİ



Mahkeme kısa aranın ardından kararını açıkladı. Tüm delilleri göz önüne alan mahkeme, sanığın videonun ders verilmek üzere düzenlendiğini ve yayınlanmasında rızası olmadığı şeklinde beyanda bulunduğunu belirtse de, emniyetin yaptığı incelemede videonun Youtube'de halen açık şekilde yayınlandığını belirtti. Mahkeme, zaman aşımının yasal unsurlarının bulunmadığını, sanığın açıkça suçunu kabul ettiği, zaman aşımını da kesen bir durumun bulunmadığını ve suçun aleniyet unsurunun gerçekleştiğinin altını çizdi. Mahkeme, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçundan sanık Hasan Akar'ı 1 yıl 6 ay, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hasan Akar'ın da 9 Mayıs 2017 tarihinde saat 19.00'da bir televizyon kanalında ana haber programında yayınlanan bir videoda söylediği sözlerine ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonunda iddianame hazırlayan savcılık, söz konusu videoda Atatürk'ün hatırasına alenen hakarette bulunduğunu belirterek, Akar'ın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi talep etmişti. Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi 19 Temmuz'da görülen duruşmada Hasan Akar'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından toplam 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmış ve Akar'ın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Hasan Akar'ın avukatı karara itiraz etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi de Hasan Akar'ın konuşmayı 2004 yılında yaptığı yönünde savunması bulunduğunu, yerel mahkemenin bunu araştırmadan, konuşmanın televizyonda yayınlandığı 9 Mayıs 2017 tarihini suç tarihi kabul ederek hüküm kurduğunu, 12 yıllık zamanaşımı tartışmasına girmeden kurulan hükmün bozulmasına 5 Ekim 2017'de karar vermiş ve Hasan Akar'ın da tahliyesine hükmetmişti. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki

Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak

İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Kart Aidatını Geri Almak İsterken Dolandırılmayın