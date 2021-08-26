Mahkeme, kayyum heyetinin 15 ildeki 44 gayrimenkulünü satma talebini reddetti

Eski bakan Cenap Aşçı'nın başkanlık ettiği kayyum heyetine bizzat Türk Hava Kurumu'nu yönetme yetkisi veren Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, aynı heyetin kurumun mallarını satma talebine 27 Temmuz'da verdiği kararla izin vermemişti. Kayyumun; Antalya, İzmir, Bodrum, Köyceğiz gibi Türkiye'nin en güzel köşelerindeki, THK'ya ait 44 gayrimenkulü satışa çıkarmasını durduran karara itiraz ettiği ortaya çıktı.

MAHKEME BİR KEZ DAHA REDDETTİ

Sözcü'de yer alan habere göre; kayyum, itiraz dilekçesinde gayrimenkullerin satışına ek olarak 14 uçağın satışı ve bunun yanında 2 sıfır eğitim uçağı alımı için de izin istedi. Ancak mahkeme, kayyumun talebini bir kez daha reddetti.

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi 9 Ağustos 2021 tarihli ek kararında, talebe ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yeni bir talep mahiyetinde olan uçak alım-satım talebinin Asliye Hukuk Mahkemesinden döndükten sonra alanında uzman heyete dosyanın tevdi ile kurum defterlerinin yerinde incelenmesi sonucunda ve yapılan çerçeve anlaşmalar incelendikten sonra değerlendirilebileceğinden bu aşamada alınacak uçak bilgi ve belgelerin eksik olması nedeniyle reddine karar verilmiştir."

"TOKAT GİBİ KARAR"

THK Kayyumu tarafından dağıtıldığı savunulan THK Merkez Denetim Kurulu Başkanı Bayram Duman mahkeme kararını şöyle değerlendirdi:

Kayyumun taleplerine vesayet ve denetim mahkemelerinden tokat gibi karar çıkmıştır. THK kayyım heyeti THK web sitesi ve resmi gazeteden çıktığı ilanla THK'ya ait 44 değerli gayrimenkul için ihale yoluyla satış yapacağını bildirmişti. Bizlerin meseleyi basında duyurmamızla vesayet makamı olan Ankara 9. Sulh Hukuk mahkemesi THK Kayyumlarının gayrimenkul satışı yapamayacağı kararını aldı. Meğer meselenin boyutu çok daha derin imiş. Kayyum heyeti mahkemeye sadece gayrimenkul satışına izin verilsin talebinde bulunmamış. Aynı zamanda 2 adet sıfır uçak satın alınması ve o günlerde tüm kamuoyu THK uçakları neden uçurulmuyor diye sorarken 14 yangın söndürme uçağının satışı için de talepte bulunmuş. Üstelik gerekçe olarak da uçakların yıllık sigorta bedellerini ödemekten kaçınmayı göstermişler. Pes ki pes!

"KAYYUMUN YETKİSİ YOK"

Bereket ki Ankara'da hakimler var. Denetim makamı olan Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi vesayet makamı mahkemenin kararını yerinde bularak; ülke yanarken THK'nın yangın uçaklarını hurda demir fiyatına satmaya çalışan THK kayyum heyetinin tüm taleplerini reddetmiş ve kayyumun böyle bir yetkisi olamayacağını hükme bağlamıştır. Mahkeme, aradan geçen 2 yıla rağmen kayyumun, atanma amacının aksine bırakın olağanüstü genel kurul hazırlıklarını, süresi geçmiş olmasına rağmen olağan genel kurulu dahi engellediğini açıkça ortaya koymuştur."