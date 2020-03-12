MAHKEME KURAN ÇETEYE 5 İLDE OPERASYON - Son Dakika

İstanbul'da maddi anlaşmazlık yaşayan kişiler arasında mahkeme kurup kusurlu buldukları kişilere para cezası kesen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheli yakalanırken, 14 ruhsatsız tabanca ile 4 tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, inşaat işi yapan ve iş anlaşmazlığına düşen kişilerin iletişime geçtiği çete üyeleri taraflar arasında bir mahkeme kurarak para cezaları kesiyordu. Kurulan mahkemede bazen tarafların birbirilerine daire devretmelerine karar verilirken, bazen de yüklü miktarda para cezaları ödetiyorlardı. Suç çetesi üyelerinin verdikleri kararlara uymayan kişileri tehdit ettikleri, kararlarına uymayan üç kişiyi de yaraladıkları belirlendi. Yaşanan olayların ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Suç çetesinin üyelerini teknik ve fiziki takibe alan organize polisi, yaralama, yağma,tehdit, çek senet tahsilatı ve yasa dışı kumar oynatmak gibi çeşitli suçlara karışmış olan suç çetesi üyelerine yönelik bugün erken saatlerde İstanbul merkezli olarak Ankara Muğla ve Rize 'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Suç çetesi üyelerinin İstanbul'daki çeşitli adreslerde kumar oynattıkları da bildirilirken, çetenin ele başı olduğu öğrenilen H.Ç. ile amcasının oğlu olduğu öğrenilen H.Ç.'de baskınlarda yakalandı. Operasyonların gerçekleştirildiği adreslerde yapılan aramalarda ise 14 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek ve 2 bin 200 mermi ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheli Vatan Caddesi 'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, 21 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, ele geçirilen 18 ruhsatsız silah daha önce kullandıkları olayların tespit edilmesi için Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderilerek detaylı incelemeye alındı.

- İstanbul