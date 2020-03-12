Mahkeme kuran çeteye 5 ilde operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahkeme kuran çeteye 5 ilde operasyon - Son Dakika

Mahkeme kuran çeteye 5 ilde operasyon

6 saat önce

İSTANBUL'da maddi anlaşmazlık yaşayan kişiler arasında mahkeme kurup kusurlu buldukları kişilere para cezası kesen suç çetesine operasyon düzenlendi.

Mahkeme kuran çeteye 5 ilde operasyon, System.String[]

İSTANBUL'da maddi anlaşmazlık yaşayan kişiler arasında mahkeme kurup kusurlu buldukları kişilere para cezası kesen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheli yakalanırken, 14 ruhsatsız tabanca ile 4 tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, inşaat işi yapan ve iş anlaşmazlığına düşen kişilerin iletişime geçtiği çete üyeleri taraflar arasında bir mahkeme kurarak para cezaları kesiyordu. Kurulan mahkemede bazen tarafların birbirilerine daire devretmelerine karar verilirken, bazen de yüklü miktarda para cezaları ödetiyorlardı. Suç çetesi üyelerinin verdikleri kararlara uymayan kişileri tehdit ettikleri, kararlarına uymayan üç kişiyi de yaraladıkları belirlendi. Yaşanan olayların ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Suç çetesinin üyelerini teknik ve fiziki takibe alan organize polisi, yaralama, yağma,tehdit, çek senet tahsilatı ve yasa dışı kumar oynatmak gibi çeşitli suçlara karışmış olan suç çetesi üyelerine yönelik bugün erken saatlerde İstanbul merkezli olarak Ankara, Adıyaman, Muğla ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Suç çetesi üyelerinin İstanbul'daki çeşitli adreslerde kumar oynattıkları da bildirilirken, çetenin ele başı olduğu öğrenilen H.Ç. ile amcasının oğlu olduğu öğrenilen H.Ç.'de baskınlarda yakalandı. Operasyonların gerçekleştirildiği adreslerde yapılan aramalarda ise 14 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek ve 2 bin 200 mermi ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, 21 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, ele geçirilen 18 ruhsatsız silah daha önce kullandıkları olayların tespit edilmesi için Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderilerek detaylı incelemeye alındı.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Altay Bayındır ameliyat oldu Sporseverlerden maçların seyircisiz oynanma kararına destek

Son Dakika Haberleri
21:52 İsrail'de koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
21:46 Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için...
21:46 Karabük Üniversitesi'nde 3 gün dezenfekte çalışması yapılacak
21:46 Tokat'ta tatili duyan üniversite öğrencileri terminallere akın etti
21:45 Borsa İstanbul değişim limitlerini azaltıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 21:53:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mahkeme kuran çeteye 5 ilde operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]