Mahkeme kurup ceza veren çete üyesi 12 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahkeme kurup ceza veren çete üyesi 12 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mahkeme kurup ceza veren çete üyesi 12 kişi tutuklandı

7 saat önce

İSTANBUL'daki kentsel dönüşüm bölgelerinde inşaat işi yapan ve anlaşmazlık yaşayan kişiler arasında mahkeme kurup kusurlu buldukları kişilere para cezası kesen ve kesilen cezaya uymayanları da tehdit eden 'Çakıroğulları' suç çetesinde yer alan 26 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Mahkeme kurup ceza veren çete üyesi 12 kişi tutuklandı, System.String[]
İSTANBUL'daki kentsel dönüşüm bölgelerinde inşaat işi yapan ve anlaşmazlık yaşayan kişiler arasında mahkeme kurup kusurlu buldukları kişilere para cezası kesen ve kesilen cezaya uymayanları da tehdit eden 'Çakıroğulları' suç çetesinde yer alan 26 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 26 şüphelide emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 1 kişi serbest bırakılırken 26 şüpheli tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen H.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Örgüte üye olma" suçlarından tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:26 Kaynak: DHA
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