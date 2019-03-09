Mahkeme Kuşdili Çayırının Özgün Yapısının Korunmasına Karar Verdi

Kararı değerlendiren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 'Mahkemenin Kuşdili'ne yönelik kararı sevindiricidir. Kuşdili Çayırı, Kurbağalıdere ile birlikte Ataşehir'e kadar uzanan yeşil koridor olarak tasarlanmalıdır' diye konuştu.

İstanbul 12. idare Mahkemesi, geçmişte mesire alanı olarak kullanılan, daha sonra ise 'Salı Pazarı'nın kurulduğu alan olarak bilinen Kuşdili Çayırı'nın 'özgün yapısının korunması gerektiğine' hükmetti. Mahkeme, yaklaşık 40 bin metrekare büyüklüğündeki alanın ıslah edilmesi halinde kendini yenileyebileceği, o bölgede yapılacak büyük bir otoparkın bölgedeki trafik yoğunluğunu arttıracağı için söz konusu planlarda 'kamu yararı ve hukuka uyarlık' bulunmadığına karar verdi.

MİMARLAR ODASI DAVA AÇMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, plan değişikliği ile tarihi sit alanı olan Kuşdili Çayırı'nı otopark yapmaya karar vermişti. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, öngörülen yapılaşmanın kentsel dokuya zarar vereceği, yeşil alan niteliğini tamamen ortadan kalkacağı, bölgenin trafik yükünü arttıracağı, özellikle itfaiye açısından zorluk yaratacağı, İstanbul depremi sonrası benzer alanlara ihtiyaç duyulacağı gibi gerekçelerle imar planlarına itiraz etmişti. Davaya İnşaat Mühendisleri Odası da müdahil oldu. Kadıköy Belediyesi de alanın doğal yapısının korunduğu bir yeşil alan olarak planlamasının daha doğru olacağı yönünde görüş bildirdi.

'KUŞDİLİ ÇAYIRI, KURBAĞALIDERE İLE BİRLİKTE YEŞİL KORİDOR OLMALI'

Kararı değerlendiren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 'Mahkemenin Kuşdili'ne yönelik kararı sevindiricidir. Kuşdili Çayırı, Kurbağalıdere ile birlikte Ataşehir'e kadar uzanan yeşil koridor olarak tasarlanmalıdır. Çünkü böyle bir alana ihtiyaç var. Yürüme, bisiklet yolları, insanların gece ve gündüz kullanabilecekleri sosyal donatıları olan bir alana dönüşmesi lazım' diye konuştu. Kuşdili ve Kurbağalıdere'nin tarihsel ve bütüncül yapısına değinen Nuhoğlu, 'Eski kaynaklarda Kuşdili'nin arkeolojik bir liman olduğu belirtiliyor. Bu arkeolojik liman özelliğinin korunup, ortaya çıkartılması lazım. Her yere inşaat yapmak zorunda değiliz, insanların nefes almaya ihtiyacı var' dedi.