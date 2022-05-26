Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek - Son Dakika
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Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek

26.05.2022 13:56

İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası" iddiasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine toplam 100 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, 17 Ağustos 2020'de bir gazeteye verdiği röportajında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 2 milyon liralık tazminat davası karara bağlandı.

REDDİ HAKİM TALEBİ TUTANAĞA GEÇTİ

Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan adına avukat Ferah Yıldız, Melike Nur Bak ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı. Hakim, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'in celse arasında dilekçe vererek reddi hakim talebinde bulunduğunu tutanağa geçirdi.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Söz verilen davacılar vekili Ferah Yıldız, sözlü yargılamaya geçilmesi gerektiğini ve davalı vekilinin yazılı beyanlarını kabul etmediklerini söyledi. Avukat Çelik ise reddi hakim talebi ve beyan dilekçelerini tekrar ettiklerini, duruşma hakiminin nesnel davranmadığını belirtti. Ara kararını açıklayan mahkeme, reddi hakim talebini, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 36. maddesinde sayılan sebeplerden olmadığı, kanunun 41-b maddesi uyarınca inandırıcı delil ve emareler sunulmadığı gerekçesiyle reddetti.

HAKİM KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATININ SÜRE TALEBİNİ REDDETTİ

Avukat Yıldız, dosyaya sundukları deliller ve "Man Adası" davası özelinde açtıkları diğer yerel mahkeme kararları dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise hakimle ilgili yasal haklarını sonuna kadar kullanmak ve beyanlarını hazırlamak için süre talep etti. Hakim, bir önceki celse sözlü yargılama aşamasına geçilerek taraflara usulüne uygun tebliğ yapıldığını belirterek, süre talebini reddetti.

ERDOĞAN'A 50 BİN LİRA ÖDEYECEK

Avukat Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun dava konusu edilen eleştirel değerlendirmelerdeki tüm olguların ispatlandığını, herhangi bir şekilde hakaret kapsamlı bir söz ve yakıştırmada bulunulmadığını öne sürdü. Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Mustafa Erdoğan'a 10'er bin lira manevi tazminatın 17 Ağustos 2020'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödemesine hükmetti.

DAVA DİLEKÇESİNDEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ile çocukları Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın avukatlarınca İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye verdiği röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları hakkında söylediği sözlerle manipülasyon oluşturmak istediği belirtilmişti.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun her defasında haksız çıktığı vurgulanarak, "Müvekkili, çocuklarını ve kardeşlerini hedef alan ve siyasi kimliği dahi olmayan aile bireylerini bu iftiranın içine çekmekte bir beis görmemiştir. Açıktır ki, ispat edemedikleri ve etmelerinin mümkün olmadığı ne olduğu belli olmayan kağıtlar açık iftira ve hakaret eylemi savcılık ve yerel mahkeme kararları ile sabittir." ifadeleri kullanılmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınları ve akrabalarının "Man Adası"nda bulunan "Bellway Limited" şirketinin yurt dışındaki hesabına veya yurt dışındaki başka bir hesaba para gönderdiklerine dair herhangi bir dekont veya belgenin davalı tarafından, konuya ilişkin açılan hiçbir dava dosyasına sunulmadığı kaydedilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazeteye verdiği röportajın nüshasının da yer aldığı dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 1 milyon lira, Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Mustafa Erdoğan adına da 200'er bin lira manevi tazminata hükmedilmesi talep edilmişti.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Mahkeme, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahkeme 'Man Adası' davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek - Son Dakika


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