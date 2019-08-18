Son Dakika Haberleri: Mahkeme öncesi kaybolan pedofili zanlısı ormanda saklandığı sığınakta üç yıl sonra bulundu
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Mahkeme öncesi kaybolan pedofili zanlısı ormanda saklandığı sığınakta üç yıl sonra bulundu

13 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde 3 yıldır kayıplara karışan bir pedofili zanlısı ormanda saklandığı gizli bir sığınakta yakalandı. Kaçak adam, güneş enerjisi sayesinde şarj ettirdiği araba aküleriyle televizyon, bilgisayar, radyo ve birçok elektronik alet kullanabiliyordu

Mahkeme öncesi kaybolan pedofili zanlısı ormanda saklandığı sığınakta üç yıl sonra bulundu, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde 3 yıl önce kayıplara karışan pedofili zanlısı Jeremiah Button, ormanda saklandığı gizli bir sığınakta yakalandı.

Şubat 2016'da, "çocuk istismarı, ensest ve çocuk pornografisi bulundurmak"la suçlanan Button, davasının başlamasına iki hafta kala ortalıktan kaybolmuştu. Kefalet karşılığı şartlı serbest bırakılan Button'un kimsenin bulunmadığı bir ormanda gizlenebilmek için tek başına bir sığınak inşa ettiği ortaya çıktı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:59 
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